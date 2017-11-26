Бубнов предсказывает победу ЦСКА над «Рубином»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на матч 18 тура РФПЛ между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. По мнению эксперта, три очка возьмут гости.

«Рубин» мало забивает, с трудом конструирует атаки, ЦСКА же сумел перестроиться. С Понтусом Вернблумом на острие, Аланом Дзагоевым, Александром Головиным и Витиньо в качестве организаторов команда Виктора Гончаренко демонстрирует симпатичный футбол и, полагаю, добьется своего в Казани. Предсказываю 0:1», – сказал Бубнов.

Игра начнется в 14:00. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи.