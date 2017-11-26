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Бубнов предсказывает победу ЦСКА над «Рубином»

26 ноября 2017, 11:42
13

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на матч 18 тура РФПЛ между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. По мнению эксперта, три очка возьмут гости.

«Рубин» мало забивает, с трудом конструирует атаки, ЦСКА же сумел перестроиться. С Понтусом Вернблумом на острие, Аланом Дзагоевым, Александром Головиным и Витиньо в качестве организаторов команда Виктора Гончаренко демонстрирует симпатичный футбол и, полагаю, добьется своего в Казани. Предсказываю 0:1», – сказал Бубнов.

Игра начнется в 14:00. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (13)
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Татарин за ЦСКА
1511686903
эх,Бубен,Бубен,ну как ты скажешь,всегда всё наоборот. Удачи мой клуб,удачи.
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GoLenaStop
1511688463
Опять набубнил... Стало быть, Рубин выиграет 3:1.
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Сильвербой
1511688663
А, понятно тогда, этот хлопец тот еще экстрасенс!!!
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Serjoga
1511690131
Прогнозирование-дело неблагородное! Но тут и дилетанту видно, что ЦСКА фаворит! В Казани сейчас хаос как и в Ростове! Так что без вариантов, если только Рубин пару автобусов не выставит в своей штрафной!
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Gullit 76
1511693671
Нострадамус,****.
Ответить
volfrik
1511697324
будет нашим осьминогом паулем на чм
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bset
1511701139
Он явно что-то знал...
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vladimir-7
1511702189
А Бубнов оказался прав и в счёте, и в победе ЦСКА.
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Аид666
1511711116
Натхо решил предсказание не портить (
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