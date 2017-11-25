ЦСКА отправился на встречу против «Рубина» без Фернандеса

ЦСКА вылетел в Казань на поединок 18-го тура РФПЛ с «Рубином». Среди футболистов армейцев не оказалось защитника Марио Фернандеса.

Напомним, игрок среди недели провел на поле все 90 минут во встрече пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

Отметим, что в заявке на матч числятся лишь четыре номинальных защитника.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч «Рубин» – ЦСКА состоится в воскресенье, 26 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени.