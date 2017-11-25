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ЦСКА отправился на встречу против «Рубина» без Фернандеса

25 ноября 2017, 15:43
6

ЦСКА вылетел в Казань на поединок 18-го тура РФПЛ с «Рубином». Среди футболистов армейцев не оказалось защитника Марио Фернандеса.

Напомним, игрок среди недели провел на поле все 90 минут во встрече пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

Отметим, что в заявке на матч числятся лишь четыре номинальных защитника.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч «Рубин» – ЦСКА состоится в воскресенье, 26 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Nerlinger
1511614717
-4 Весело... а Кто играть то будет???
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insider_retro
1511615045
ЦСКА в крайнее время редко собирает оптимальный состав... Зачастили фамилии ближнего резерва... Потянут ли в Казани?!... Потянут, думаю!!
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Чикомас
1511617352
Я уже забыл, когда выставляли оптимальный состав...
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cska-62
1511620363
Гордюшенко или Хосонов могут латераля сыграть. Ну, а Набабкину вообще всё равно, на каком фланге играть. Вот только замен в обороне практически не предвидится. Будем надеяться, что обойдётся. И так без запасного вратаря играем. Всё на Игоре и его здоровье держится. Помазун - не вратарь. И это давно всем очевидно.
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dok66
1511620973
Если середину выиграют , то и результат будет . К Рубина нападение хромает .
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