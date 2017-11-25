Бундеслига. «Шальке-04» отыгрался после четырех пропущенных мячей от «Боруссии Д» и другие результаты

В матче 13-го тура чемпионата Германии «Боруссия Д» дома сыграла вничью с «Шальке-04» 4:4.

К концу первого тайма хозяева вели со счетом 4:0. Во втором тайме гости отыграли четыре мяча у дортмундцев, которые остались в меньшинстве после удаления нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на 72-й минуте матче. Игрок отметился забитым мячом в первом тайме.

На четвертой добавленной минуте встречи украинский полузащитник гостей Евгений Коноплянка подал с углового на защитника Налдо, который переправил мяч в ворота. После этого гола между игроками обеих команд началась драка.

«Боруссия» опустилась на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Шальке» с 23 очками поднялся на третье место.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Дидави, 40; 1:1 — Грегорич, 51; 2:1 — Финнбогасон, 78.

Удаление: нет — Арнольд, 11.

Фрайбург – Майнц – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Петерсен, 51; 2:0 — Кат, 90+1; 2:1 — Берргрин, 90+2.

Боруссия Д – Шальке-04 – 4:4 (4:0)

Голы: 1:0 — Обамеянг, 12; 2:0 — Стамбули (в свои ворота), 18; 3:0 — Гетце, 20; 4:0 – Геррейро, 25; 4:1 — Буршталлер, 61; 4:2 — Харит, 65; 4:3 — Калиджури, 86; 4:4 — Налдо, 90+4.

Удаление: Обамеянг, 72 — нет.

РБ Лейпциг – Вердер – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Кейта, 34; 2:0 — Бернардо, 87.

Айнтрахт – Байер – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Фолланд, 76.

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