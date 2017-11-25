Гамула предложил перед матчем «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» налить игрокам коньяка

Украинский тренер Игорь Гамула поделился мыслями от предстоящего матча 18 тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом». Специалист предложил игрокам согреться спиртным.

«Игрокам «Локомотива» и СКА стоит налить по 50 грамм коньячку, чтобы не мерзли. Правда, Мануэлю Фернандешу дашь, он, наверное, в другую сторону побежит. Ничего, помощь будет «армейцам», да и зрителям понравится.

В такую погоду только самые стойкие придут – подарите им праздник», – призвал Гамула.

Встреча состоится 27 ноября в 12:00 по Москве.