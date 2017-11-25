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  • Гамула предложил перед матчем «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» налить игрокам коньяка

Гамула предложил перед матчем «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» налить игрокам коньяка

25 ноября 2017, 01:22
18

Украинский тренер Игорь Гамула поделился мыслями от предстоящего матча 18 тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом». Специалист предложил игрокам согреться спиртным.

«Игрокам «Локомотива» и СКА стоит налить по 50 грамм коньячку, чтобы не мерзли. Правда, Мануэлю Фернандешу дашь, он, наверное, в другую сторону побежит. Ничего, помощь будет «армейцам», да и зрителям понравится.

В такую погоду только самые стойкие придут – подарите им праздник», – призвал Гамула.

Встреча состоится 27 ноября в 12:00 по Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив Гамула Игорь
Комментарии (18)
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cska-62
1511568439
А к коньячку ещё и девочек морозоустойчивых! Ляпота! Так ведь и Робиньо в наш чемпионат играть приедет, когда со всеми своими делами в Италии разберётся! А за ним (боюсь даже предположить!) и сам Месси пожалует! Вместе с Суаресом.
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Йост
1511572826
Придут самые стойкие - все руководство РФС. Ими зимний футбол придуман - им его и смотреть....И Семину - наука, чтобы не голосовал больше за систему осень - весна...
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ДАША Д
1511581307
Это не русский напиток
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Nerlinger
1511581378
Точно! Коньяку-шашлыку и на морозное поле не выходить...
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Burtaze
1511582898
зачем коньячку...чифирнут и вперёд....
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Отчаянный Пердун
1511584620
а скипидаром он не хочет кому-нибудь, что либо намазать? а Мануэль Фернандеш в какую сторону побежит? в ларёк? что не уточнил? Бред написали. Как я понимаю Гамула как Григорян решил напомнить о себе, а то забывать о нём стали.
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Татарин за ЦСКА
1511585615
Че эт коньячку то???У нас в России есть самогон!!!
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DOCTOR PENALTY
1511592457
Не понял почему Гамула УКРАИНСКИЙ тренер. А так, предложение очень СВОЕВРЕМЕННОЕ !
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Князев
1511596703
Ты Гамула сморозил. Хотя на Украине у всех майдан головного мозга. Умного ничего не скажут.
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nemolod
1511596796
Спиртное на морозе-коварная штука,сначала оно расширяет сосуды,а потом резко сужает! А если учесть,что игроки в мороз будут бегать еще интенсивнее и пульс у них соответственно будет высокий,то велика вероятность спазма-так что пусть этот "тренер" таким способом работает у себя дома !
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