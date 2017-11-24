Анюков: «Зенитовские болельщики – лучшие в мире»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков назвал болельщиков сине-бело-голубых лучшими в мире. Игрок благодарен фанатскому «виражу» за поддержку.

«В Петербурге знаменитый «вираж» оказывает «Зениту» сумасшедшую поддержку, добавляет адреналин. С переездом клуба на новый стадион «Санкт-Петербург», мне кажется, ребят на фанатском секторе стало еще больше.

Не хочу обижать фанатов других команд, но для меня зенитовские – лучшие в мире. Низкий поклон им за все!» – сказал Анюков welcome2018.com.

Защитник выступает за «Зенит» с 2005 года.