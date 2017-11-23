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  • Гончаренко: «Дисквалификация Вернблума? Понтус – умный парень»

Гончаренко: «Дисквалификация Вернблума? Понтус – умный парень»

23 ноября 2017, 00:28
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал тот факт, что полузащитник армейцев Понтус Вернблум пропустит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что шведский футболист получил предупреждение в поединке с «Бенфикой» (2:0) за споры с арбитром.

– Вернблум пропустит матч в Манчестере из-за дисквалификации. Обсудили с ним его желтую?

– Понтус – умный парень и свой самый жесткий критик. Свои глупости он сразу сам признает. Если ему делать замечания, это будет уже не Понтус. С «Локомотивом» была такая же ситуация: он сам понимает, когда делает что-то не так, и стремится не повторять ошибок.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Вернблум Понтус Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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acer2003
1511386542
Что к чему ???))))
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Жентус
1511386726
Он так стремится не повторять ошибок, что решил все и сразу совершить во время игровой карьеры, а как закончит, уже будет на опыте их не совершать)))
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rostik-100
1511387178
Долбаный Манчестер слил Базелю, испортили все настроение.
Ответить
арейская
1511392403
Это как понимать, ему даже в команде замечаний не делают? Ну тогда чего вы хотите, что хочу, то и творю...
Ответить
батог
1511404490
Так в чем умный то? Ведь все сделал что бы в Англию не ехать!
Ответить
Евгений П
1511404793
Вермблум стремится не повторять от ошибок??? Гончаренко точно о нём говорит?)
Ответить
RBW_
1511408864
Всё правильно! С МЮ пропустит. И без него справимся.Зато потом в плей-офф с Барсой сыграет!)))))))
Ответить
movie
1511414737
Получив такую глупую жк, умным он не кажется
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VikNMar
1511420672
Понтус даже с понтами своими лучший .....
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1511421382
Тренеру виднее..
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