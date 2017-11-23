Гончаренко: «Дисквалификация Вернблума? Понтус – умный парень»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал тот факт, что полузащитник армейцев Понтус Вернблум пропустит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что шведский футболист получил предупреждение в поединке с «Бенфикой» (2:0) за споры с арбитром.

– Вернблум пропустит матч в Манчестере из-за дисквалификации. Обсудили с ним его желтую?

– Понтус – умный парень и свой самый жесткий критик. Свои глупости он сразу сам признает. Если ему делать замечания, это будет уже не Понтус. С «Локомотивом» была такая же ситуация: он сам понимает, когда делает что-то не так, и стремится не повторять ошибок.