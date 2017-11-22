Василий Березуцкий: «Не забил «Бенфике» сегодня, но забью в следующий раз»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал результат матча против «Бенфики» (2:0). В этой игре Березуцкий провел на поле все 90 минут. Он считает, что опытным игрокам ЦСКА нужно брать пример с Понтуса Вернблума.

«Как я оказался на ударной позиции в чужой штрафной при счeте 2:0? Опыт. Куда-то понесся. Стой сзади, отдыхай, но нет, понесся. Мог забить. К сожалению, не забил, но забью в следующий раз.

Понтус играет в нападении, и, думаю, ветеранам надо начинать двигаться немного вперед. В обороне немного не успеваем, зато впереди – нормально», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

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