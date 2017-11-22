Акинфеев повторил рекорд среди российских голкиперов по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил голов в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0). Для футболиста эта игра стала седьмой «сухой» в рамках группового турнира еврокубка.

Таким образом, игрок повторил рекорд среди российских вратарей. Такое же количество матчей без пропущенных мячей имеют Вячеслав Малафеев и Юрий Лодыгин.

Также Акинфеев прервал 43-матчевую серию с пропущенными голами в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!