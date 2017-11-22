Лига чемпионов. ЦСКА дома победил «Бенфику» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на «ВЭБ Арене» обыграл «Бенфику» – 2:0. Голом отметился Георгий Щенников, еще один мяч в свои ворота забил Жардел.

Таким образом, московский клуб набрал девять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы А. Армейцы обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

«Бенфика» замыкает четвертку с нулем баллов.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Бенфика (Португалия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щенников, 13; 2:0 – Жардел, 56 (в свои ворота).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Фернандес, Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Вернблум, Витиньо (Кучаев, 77).

«Бенфика»: Варела, Луизао, Фейса, Аугусто (Хименес, 58), Жонас, Сальвио, Элизеу (Живкович, 83), Пицци, Жардел, Алмейда, Гонсалвеш (Серви, 46).

Предупреждения: Вернблум, 39; Набабкин, 70; Натхо, 72 – Элизеу, 31; Луизао, 61.

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