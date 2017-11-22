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  • Лига чемпионов. ЦСКА дома победил «Бенфику» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы

Лига чемпионов. ЦСКА дома победил «Бенфику» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы

22 ноября 2017, 21:51
126

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на «ВЭБ Арене» обыграл «Бенфику» – 2:0. Голом отметился Георгий Щенников, еще один мяч в свои ворота забил Жардел.

Таким образом, московский клуб набрал девять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы А. Армейцы обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

«Бенфика» замыкает четвертку с нулем баллов.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Бенфика (Португалия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щенников, 13; 2:0 – Жардел, 56 (в свои ворота).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Фернандес, Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Вернблум, Витиньо (Кучаев, 77).

«Бенфика»: Варела, Луизао, Фейса, Аугусто (Хименес, 58), Жонас, Сальвио, Элизеу (Живкович, 83), Пицци, Жардел, Алмейда, Гонсалвеш (Серви, 46).

Предупреждения: Вернблум, 39; Набабкин, 70; Натхо, 72 – Элизеу, 31; Луизао, 61.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Лучший матч ЦСКА в Лиге чемпионов. Акинфеев не пропустил!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Бенфика
Комментарии (126)
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4agaaa
1511376747
Игоря с самой важной победой!!!! Наконец то прервана вся эта рекордная статистика лучшего вратаря сегодняшней сборной!!!
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bset
1511376766
Игорь, поздравляем с сухим матчем! Дождались!!!
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Gullit 76
1511376770
С победой!Хорошо сыграли!
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insider_retro
1511376781
Достойная и солидная победа ЦСКА!.. Хорошее впечатление, заработанные очки и бонусы!!.. Удачный день!!..
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ljrljr0505
1511376805
11 летнее проклятие с Акинфеева снято!!!! Спасибо Бенфике за это. Поздравляю всех болельщиков с победой ЦСКА. Теперь дорога на Манчестер.
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Dominator777
1511376854
Сыграли добротно! С победой армейцы и болельщики России!
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VVM1964
1511376947
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВСЕМ , КТО СЕГОДНЯ БОЛЕЛ ЗА ЦСКА . С ПОБЕДОЙ , НЕ БЕЗ ВЕЗЕНИЯ , НО КАК ГОВОРИТСЯ " ВЕЗЕТ СИЛЬНЕЙШИМ " . ТЕПЕРЬ ВСЯ НАДЕЖДА НА " ВЯЛУЮ "БЕНФИКУ , МОЖЕТ ХОТЬ В НИЧЕЙКУ СЫГРАЮТ С БАЗЕЛЕМ , НУ А ЛЕ УЖЕ " В КАРМАНЕ "
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prtcs
1511376984
Молодцы!!! С уверенной победой!!!
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ИГАРЬ
1511379113
Конец эпохи, конец рекорду...скорблю. Теперь Семин бросит пить, Мирошниченко будет судить финал ЛЧ, Орлов перестанет топить за бомжей и станет выговаривать имена игроков, но цска так и останется командой гандонов.
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Томь вперёд
1511400029
ЦСКА с победой! Отдельно бы хотелось похдравить Игоря! Наконец-то диванные эксперты заткнутся!
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