Лига чемпионов. «Реал» забил шесть голов АПОЭЛу, «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Боруссией»

Прошли матчи пятого тура Лиги чемпионов в группе Н. Мадридский «Реал» не заметил сопротивления со стороны кипрского клуба. Дублями отметились Карим Бензема и Криштиану Роналду.

В другом матче английский «Тоттенхэм» одолел «Боруссию». В плей-офф турнира из этого квартета выходят испанцы и британцы.

Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

АПОЭЛ (Кипр) – Реал (Испания) – 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Модрич, 23; 0:2 – Бензема, 39; 0:3 – Начо, 41; 0:4 – Бензема, 45+1; 0:5 – Роналду, 49; 0:6 – Роналду, 54.

Боруссия Д (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 31; 1:1 – Кейн, 49; 1:2 – Сон, 76.

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