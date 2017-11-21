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  • Джикия: «Стычка с Промесом? Он хотел поцеловаться, а я его оттолкнул»

Джикия: «Стычка с Промесом? Он хотел поцеловаться, а я его оттолкнул»

21 ноября 2017, 12:25
11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что произошло между ним и полузащитником Квинси Промесом в матче 14-го тура РФПЛ прошлого сезона, когда россиянин еще защищал цвета «Амкара».

Напомним, в той встрече между Джикией и голландским хавбеком произошла стычка.

«Было дело. Он хотел поцеловаться, а я ответил: «Не надо, не надо». И оттолкнул его. На первых же сборах в «Спартаке» помирились. Вместе посмеялись с ним над этой историей. А потом пожали руки и даже сделали совместную фотографию. Ничего особенного. Мы профессионалы и защищали цвета своих команд.

Серьезных заруб у меня особо не было, разве что с Промесом. На самом деле я не конфликтный человек. Просто на поле может произойти разное. И такое, как у нас с Промесом, в том числе.

Тогда Квинси нагло сыграл против моего партнера. И я тоже решил чуть-чуть его встретить. Если хотите, посмотрите повтор. Я там ногу случайно задрал (улыбается). Квинси это не понравилось, и он полез целоваться», – сказал Джикия.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Джикия Георгий Промес Квинси
Комментарии (11)
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Федорыч-НН
1511256909
Георгий, осторожнее. Могут обвинить в нетолерантности. А тебе еще играть в ЛЧ и на ЧМ-2018
Ответить
oyabun
1511258426
Юморист! )))
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VIPded
1511259725
Спартаковская банька помирила...)))
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paracetamol
1511262017
Поцаловаться, значит услуги предложить?
Ответить
сапёр75
1511262785
Поцелуйчик за поднятую ногу ))
Ответить
Татарин за ЦСКА
1511262969
С такими губами,как Квинси только и целоваться.
Ответить
Шумаххер
1511265294
Промес а как же я ? ))
Ответить
Nerlinger
1511267060
Тьфу... и тут Гомосятина...
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