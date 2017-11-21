Джикия: «Стычка с Промесом? Он хотел поцеловаться, а я его оттолкнул»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что произошло между ним и полузащитником Квинси Промесом в матче 14-го тура РФПЛ прошлого сезона, когда россиянин еще защищал цвета «Амкара».

Напомним, в той встрече между Джикией и голландским хавбеком произошла стычка.

«Было дело. Он хотел поцеловаться, а я ответил: «Не надо, не надо». И оттолкнул его. На первых же сборах в «Спартаке» помирились. Вместе посмеялись с ним над этой историей. А потом пожали руки и даже сделали совместную фотографию. Ничего особенного. Мы профессионалы и защищали цвета своих команд.

Серьезных заруб у меня особо не было, разве что с Промесом. На самом деле я не конфликтный человек. Просто на поле может произойти разное. И такое, как у нас с Промесом, в том числе.

Тогда Квинси нагло сыграл против моего партнера. И я тоже решил чуть-чуть его встретить. Если хотите, посмотрите повтор. Я там ногу случайно задрал (улыбается). Квинси это не понравилось, и он полез целоваться», – сказал Джикия.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года.