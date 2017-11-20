Фонсека: «Шахтер» приехал в Неаполь, чтобы обороняться? Это не так»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился планами на встречу с «Наполи» в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

– «Шахтер» привык играть первым номером. Готовы ли вы завтра сыграть вторым?

Мы любим доминировать на поле и владеть мячом, но мы понимаем, что нам нужно будет подстраиваться под игру «Наполи». Но я могу гарантировать, что мы никогда не изменим нашим принципам игры. Если есть мнение, что мы приехали сюда со стратегией обороняться, – это не так. Если какое-то время в матче нам придется играть без мяча, это будет лишь говорить о качестве нашего соперника, а не о том, что мы боимся, или не будем играть на победу.

Донецкий клуб набрал девять очков в группе F. У «Наполи» – три. Квартет с девятью баллами возглавляет «Манчестер Сити».