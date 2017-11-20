Айтекин обслужит матч ЦСКА с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать встречу пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Бенфикой».

Бригаду из Германии возглавляет Дениз Айтекин. Линейные судьи – Рафаэль Фольтин и Маркус Хекер. Ассистенты за воротами – Тобиас Штилер и Беньямин Бранд. Четвертый рефери – Эдуард Байтингер.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиши чемпионов Айтекин уже обслуживал матч с участием российской команды: при его судействе в первом туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Марибором» (1:1).

Поединок ЦСКА – «Бенфика» состоится в среду, 22 ноября, и начнется в 20:00 московскому времени.