«Краснодар» впервые при Шалимове разгромно проиграл

Поражение в матче 17 тура РФПЛ против московского «Спартака» (1:4) стало для «Краснодара» первым разгромным при главном тренере Игоре Шалимове.

Последний раз «быки» крупно уступали в феврале 2016 года, когда в домашнем матче 1/16 Лиги Европы не справились с чешской «Спартой» (0:3). Тогда с южанами работал Олег Кононов.

Четыре мяча краснодарцы последний раз пропускали в декабре 2014 года, когда на берегах Невы уступили «Зениту» со счетом 0:4.

«Спартак» уничтожил «Краснодар». Очень много разных эмоций!