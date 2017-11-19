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«Краснодар» впервые при Шалимове разгромно проиграл

19 ноября 2017, 06:30
5

Поражение в матче 17 тура РФПЛ против московского «Спартака» (1:4) стало для «Краснодара» первым разгромным при главном тренере Игоре Шалимове.

Последний раз «быки» крупно уступали в феврале 2016 года, когда в домашнем матче 1/16 Лиги Европы не справились с чешской «Спартой» (0:3). Тогда с южанами работал Олег Кононов.

Четыре мяча краснодарцы последний раз пропускали в декабре 2014 года, когда на берегах Невы уступили «Зениту» со счетом 0:4.

«Спартак» уничтожил «Краснодар». Очень много разных эмоций!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Шалимов Игорь
Комментарии (5)
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Евгений П
1511066029
Удивляет , что впервые.
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Диктор
1511066343
Да чего об этом говорить то-Краснодар и Шалимов -лично для меня вещи не совместимые.
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paracetamol
1511078134
Разгромно проиграл впервые, а не разгромно - сколько хошь!
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OfaZavr
1511079583
при Шалимове еще и не такое может быть.
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Krasnodar 123
1511090857
При Шалимове! Дайте только срок -- будет вам все еще хуже!
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