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    • «Спартак» уничтожил «Краснодар». Очень много разных эмоций!

    «Спартак» уничтожил «Краснодар». Очень много разных эмоций!


    3.1
    Голосов: 12
    18.11.2017 18:36
    Восторг от сумасшедшей игры чемпиона и тревога за капитана.

    Радость

    Матч начался с грохота перекладины после удара Смолова, запоротого момента Мельгарехо и гола Луиса Адриано с последующим запрыгиванием бразильца прямо на Массимо Карреру. Ругаем мы наш чемпионат, прежде всего, за низкие скорости и отсутствие эмоций. Впрочем, «Краснодар» и «Спартак» никогда не играли скучно, регулярно отгружая на двоих 4-5 голов, поэтому зрелища очень ждали. Нейтральные болельщики дождались, про фанатов красно-белых и говорить нечего. И дело даже не в конечном счете. Просто команды играли в футбол, который хочется смотреть бесконечно. Как же непривычно выглядели эти дикие скорости на фоне 6-7 медленно ползущих матчей каждого тура.

    Восторг

    И это верная эмоция, глядя на то, что делал со своим соперником «Спартак» в первом тайме. Совершенно потрясающий уровень, возможно, лучший тайм в сезоне, даже несмотря на 5:1 с «Севильей». «Краснодар» был совершенно не готов к заданному соперником уровню прессинга и движению, кроме двойного момента в начале матча совсем ничего не создал. После перерыва хозяева прибавили, но кроме удара Классона в Селихова по большому счету никак больше не угрожали. «Спартак» же поколотил соперника в позиционной игре в первом тайме и уничтожил на контратаках, как умеет едва ли не лучше всех в РФПЛ. Совершенно киллерский матч. Увидеть бы теперь нечто подобное и во вторник.

    Недоумение

    Видеть на поле Романа Зобнина приятно вне зависимости от того, за какую команду болеешь. Уж очень подкупает этот футболист своей работоспособностью, а таких парней любили во все времена. Но выглядел его выход на замену вместо Ещенко странно сразу по трем причинам: а) Ещенко не допускал никаких ошибок в первом тайме; б) Зобнин до этого после тяжелой травмы даже не попадал в заявку, а тут получил целых 45 минут; в) было ясно, что «Краснодар» бросит все силы, чтобы отыграться – нужно ли было кидать парня в такое пекло?

    Что ж, Массимо Каррера наверняка объяснит все это в послематчевом интервью.

    Тревога

    Что может слегка подпортить впечатление болельщикам «Спартака» от феерии, так это все три замены. Не привел ли конфликт Ещенко с Перейрой к ссоре еще и с Каррерой и последующей замене на Зобнина? Сколько пропустит Глушаков, ведь травмировал он колено? А что с Мельгарехо, который так здорово выглядит этой осенью?

    По позициям заменить всех этих игроков можно – у «Спартака» уже почти все выздоровели. Но удастся ли заменить ментально, учитывая, как важны для команды все эти трое в плане эмоций и характера – большой вопрос. А впереди два суперпринципиальных матча в РФПЛ и два важнейших в Лиге чемпионов.

    Оптимизм

    Интрига в чемпионате все еще живет и, похоже, будет жить. В какой-то момент казалось, что кроме «Зенита» и «Локомотива» на чемпионство никто больше рассчитывать не будет. Но лидеры забуксовали, а конкуренты подтянулись, причем касается это не только результатов.

    «Спартак», стыдно терявший очки в выигранных матчах (количество которых замучаешься перечислять), раскатал одну из лучших команд России и в последнее время начал много забивать. ЦСКА в тяжелейших условиях сумел добыть победу в Хабаровске, и проявив тактическую хитрость, и показав характер. Тот же «Краснодар» обладает бронебойным оружием в лице Смолова и не занят в других турнирах. Ждали мы сюда же и «Рубин», но едва ли дождемся. Однако и пяти конкурентов в борьбе за чемпионство для интриги нам вполне хватит. Лишь бы было интересно.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Спартака»
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 12
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    Комментарии (39)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    solyh-1962
    1511034173
    Спартаку удачи и терпения в предстоящих, тяжелейших 5-ти матчах!!! а там и Новый Год можно встретить. Но только не как чемпионство отмечать.А то только ко второму кругу проснулись!!!
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    Spiridonovich
    1511039887
    Спартак единственная команда, играющая на 4 фронта, сборная, кубок страны, лига чемпионов, первенство страны. Честь и хвала тренеру Каррера, ни в одной игре он не хитрил, не обманывал болельщиков, не сдавал игры.Если добавить самое большое количество травмированных, то командой и тренером можно только восхищаться. Тренер никогда не жалуется на судей, на травмы, не ищет оправданий. Повезло болельщикам и Спартаку, что командой руководит порядочный, адекватный специалист. Нам бы такого в сборную.
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    Вомбат
    1511040021
    "В какой-то момент казалось, что кроме «Зенита» и «Локомотива» на чемпионство никто больше рассчитывать не будет". Интересно, почему мне так не казалось ни в какой-то момент, ни в любой другой момент? Почему мне всегда было видно отсутствие у Зенита игровых идей и явный недонастрой легионеров на матчи чемпионата России? Почему я всегда ясно видел, что Локомотив как команда слабее Спартака? Неужели я один такой умный? Вряд ли. Наверное это многие видели и понимали. Кроме спортивных журналистов, конечно. Наши спортивные журналисты в едином порыве дружно пишут то "Зенит-чемпион", то "Локомотив поборется с Зенитом за золото", то "Кокорин - наше все" (когда Кокорин забъет два гола), то "Смолов наше все" (когда два гола забъет Смолов). Сейчас еще пару побед Спартак одержит, а Зенит и Локо потеряют пару очков до зимнего перерыва и вы увидите как все журналисты всех изданий будут дружно писать, что Спартак-чемпион. А ведь у Зенита состав-то потенциально сильнее, чем у Спартака. Правда у Спартака главный тренер гораздо лучше. Пока Манчини со своими любимыми аргентинцами маются дурью, у Спартака есть шанс догнать и перегнать и Зенит и Локомотив. Кстати и у ЦСКА есть пока нераскрытый потенциал (возможная связка Головин-Дзагоев и совсем молодые ребята). Да и у Локо есть нынче сумасшедший настрой, и когда к Фернандешу с Фарфаном и Миранчуками добавится Ари, за золото ЧР будут бороться четыре команды. (Правда зимой их число может уменьшиться до трех, если в Зените начнется то, что было год назад при Луческу). А все эти заполошные репортажи о том что кто-то там чемпион (гипс снимают, клиент уезжает) - от низкой квалификации пишущих.
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    Zenmaster
    1511040126
    Такой заголовок для МЮ подходит ! А так победа с крупным счётом - у соперника на спаде !
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    TUMS
    1511043075
    Выиграли по игре.
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    Viruss28
    1511076517
    фото классно сделали Шалимов поникший..
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    saf05
    1511089067
    Спартачи похожи на гомиков Карера тоже
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    Нас Много
    1511111026
    Судя по опросу сколько тут оптимистов-спартаковцев собралось...
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    lexa2154
    1511170201
    «Спартак» уничтожил «Краснодар»? 16(ШЕСТНАДЦАТЬ) ЛЕТ ни кого ни уничтожал, и вдруг опа на и уничтожил, посмотрим, выйдет ли в плей оф, обычно в нужный момент и обсерался на европейском уровне, ну будем посмотреть...
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    СергейTomsk
    1511174621
    Матч классный был! Спасибо Краснодару за открытый футбол! Такие игры интересно смотреть! Причем могло повернуться все в другую сторону, забей Смолов в начале! Побольше таких матчей, смотришь и аудитория возвращаться будет!
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