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  • «Спартак» уничтожил «Краснодар». Очень много разных эмоций!

«Спартак» уничтожил «Краснодар». Очень много разных эмоций!

Радость

Матч начался с грохота перекладины после удара Смолова, запоротого момента Мельгарехо и гола Луиса Адриано с последующим запрыгиванием бразильца прямо на Массимо Карреру. Ругаем мы наш чемпионат, прежде всего, за низкие скорости и отсутствие эмоций. Впрочем, «Краснодар» и «Спартак» никогда не играли скучно, регулярно отгружая на двоих 4-5 голов, поэтому зрелища очень ждали. Нейтральные болельщики дождались, про фанатов красно-белых и говорить нечего. И дело даже не в конечном счете. Просто команды играли в футбол, который хочется смотреть бесконечно. Как же непривычно выглядели эти дикие скорости на фоне 6-7 медленно ползущих матчей каждого тура.

Восторг

И это верная эмоция, глядя на то, что делал со своим соперником «Спартак» в первом тайме. Совершенно потрясающий уровень, возможно, лучший тайм в сезоне, даже несмотря на 5:1 с «Севильей». «Краснодар» был совершенно не готов к заданному соперником уровню прессинга и движению, кроме двойного момента в начале матча совсем ничего не создал. После перерыва хозяева прибавили, но кроме удара Классона в Селихова по большому счету никак больше не угрожали. «Спартак» же поколотил соперника в позиционной игре в первом тайме и уничтожил на контратаках, как умеет едва ли не лучше всех в РФПЛ. Совершенно киллерский матч. Увидеть бы теперь нечто подобное и во вторник.

Недоумение

Видеть на поле Романа Зобнина приятно вне зависимости от того, за какую команду болеешь. Уж очень подкупает этот футболист своей работоспособностью, а таких парней любили во все времена. Но выглядел его выход на замену вместо Ещенко странно сразу по трем причинам: а) Ещенко не допускал никаких ошибок в первом тайме; б) Зобнин до этого после тяжелой травмы даже не попадал в заявку, а тут получил целых 45 минут; в) было ясно, что «Краснодар» бросит все силы, чтобы отыграться – нужно ли было кидать парня в такое пекло?

Что ж, Массимо Каррера наверняка объяснит все это в послематчевом интервью.

Тревога

Что может слегка подпортить впечатление болельщикам «Спартака» от феерии, так это все три замены. Не привел ли конфликт Ещенко с Перейрой к ссоре еще и с Каррерой и последующей замене на Зобнина? Сколько пропустит Глушаков, ведь травмировал он колено? А что с Мельгарехо, который так здорово выглядит этой осенью?

По позициям заменить всех этих игроков можно – у «Спартака» уже почти все выздоровели. Но удастся ли заменить ментально, учитывая, как важны для команды все эти трое в плане эмоций и характера – большой вопрос. А впереди два суперпринципиальных матча в РФПЛ и два важнейших в Лиге чемпионов.

Оптимизм

Интрига в чемпионате все еще живет и, похоже, будет жить. В какой-то момент казалось, что кроме «Зенита» и «Локомотива» на чемпионство никто больше рассчитывать не будет. Но лидеры забуксовали, а конкуренты подтянулись, причем касается это не только результатов.

«Спартак», стыдно терявший очки в выигранных матчах (количество которых замучаешься перечислять), раскатал одну из лучших команд России и в последнее время начал много забивать. ЦСКА в тяжелейших условиях сумел добыть победу в Хабаровске, и проявив тактическую хитрость, и показав характер. Тот же «Краснодар» обладает бронебойным оружием в лице Смолова и не занят в других турнирах. Ждали мы сюда же и «Рубин», но едва ли дождемся. Однако и пяти конкурентов в борьбе за чемпионство для интриги нам вполне хватит. Лишь бы было интересно.

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Спартак
Комментарии (39)
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chuvak591
1511020059
Самое главное здоровья Денису и Лоренцо!!!
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azar80
1511020454
Всех красно-белых с победой, имели Краснодар как хотели!!!!!!!!!!!
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DOCTOR PENALTY
1511020687
Потрясающий матч. По исполнительскому мастерству спартаковцы намного сильнее, сегодня это было видно всем. Краснодар выглядел тоже очень интересно, но класс у игроков намного ниже, бесспорно. Таким составом можно выигрывать только за счёт самоотдачи. Но сегодня Спартак поймал кураж и его было не остановить.
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Павелий
1511021845
Я бы не сказал, что уничтожил. Обыграл, но обыграл ИГРАЮЩУЮ команду. Спасибо, Краснодар!
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АндрейФКСМ
1511024270
Молодцы ребята!! С победой всех!!! Хорошая игра! Надеюсь и с марибором тоже сыграете классно!!
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Серёга Краснодарский
1511027163
Поздравляю болел спартачка с победой. С автором статьи не согласен. Что за бред-киллерский матч:???? что за бред - заголовок??????? этот умник игру то смотрел????????? А некоторым писакам скажу что сегодня была первая крупная победа в противовес: Спартак Краснодар-1-3--- 2014/2015. Краснодар Спартак-4-0 ----этот же год. Краснодар Спартак-4-0----- 2013/2014.
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Spiridonovich
1511039887
Спартак единственная команда, играющая на 4 фронта, сборная, кубок страны, лига чемпионов, первенство страны. Честь и хвала тренеру Каррера, ни в одной игре он не хитрил, не обманывал болельщиков, не сдавал игры.Если добавить самое большое количество травмированных, то командой и тренером можно только восхищаться. Тренер никогда не жалуется на судей, на травмы, не ищет оправданий. Повезло болельщикам и Спартаку, что командой руководит порядочный, адекватный специалист. Нам бы такого в сборную.
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Вомбат
1511040021
"В какой-то момент казалось, что кроме «Зенита» и «Локомотива» на чемпионство никто больше рассчитывать не будет". Интересно, почему мне так не казалось ни в какой-то момент, ни в любой другой момент? Почему мне всегда было видно отсутствие у Зенита игровых идей и явный недонастрой легионеров на матчи чемпионата России? Почему я всегда ясно видел, что Локомотив как команда слабее Спартака? Неужели я один такой умный? Вряд ли. Наверное это многие видели и понимали. Кроме спортивных журналистов, конечно. Наши спортивные журналисты в едином порыве дружно пишут то "Зенит-чемпион", то "Локомотив поборется с Зенитом за золото", то "Кокорин - наше все" (когда Кокорин забъет два гола), то "Смолов наше все" (когда два гола забъет Смолов). Сейчас еще пару побед Спартак одержит, а Зенит и Локо потеряют пару очков до зимнего перерыва и вы увидите как все журналисты всех изданий будут дружно писать, что Спартак-чемпион. А ведь у Зенита состав-то потенциально сильнее, чем у Спартака. Правда у Спартака главный тренер гораздо лучше. Пока Манчини со своими любимыми аргентинцами маются дурью, у Спартака есть шанс догнать и перегнать и Зенит и Локомотив. Кстати и у ЦСКА есть пока нераскрытый потенциал (возможная связка Головин-Дзагоев и совсем молодые ребята). Да и у Локо есть нынче сумасшедший настрой, и когда к Фернандешу с Фарфаном и Миранчуками добавится Ари, за золото ЧР будут бороться четыре команды. (Правда зимой их число может уменьшиться до трех, если в Зените начнется то, что было год назад при Луческу). А все эти заполошные репортажи о том что кто-то там чемпион (гипс снимают, клиент уезжает) - от низкой квалификации пишущих.
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TUMS
1511043075
Выиграли по игре.
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saf05
1511089067
Спартачи похожи на гомиков Карера тоже
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