«Спартак» уничтожил «Краснодар». Очень много разных эмоций!

Радость

Матч начался с грохота перекладины после удара Смолова, запоротого момента Мельгарехо и гола Луиса Адриано с последующим запрыгиванием бразильца прямо на Массимо Карреру. Ругаем мы наш чемпионат, прежде всего, за низкие скорости и отсутствие эмоций. Впрочем, «Краснодар» и «Спартак» никогда не играли скучно, регулярно отгружая на двоих 4-5 голов, поэтому зрелища очень ждали. Нейтральные болельщики дождались, про фанатов красно-белых и говорить нечего. И дело даже не в конечном счете. Просто команды играли в футбол, который хочется смотреть бесконечно. Как же непривычно выглядели эти дикие скорости на фоне 6-7 медленно ползущих матчей каждого тура.

Восторг

И это верная эмоция, глядя на то, что делал со своим соперником «Спартак» в первом тайме. Совершенно потрясающий уровень, возможно, лучший тайм в сезоне, даже несмотря на 5:1 с «Севильей». «Краснодар» был совершенно не готов к заданному соперником уровню прессинга и движению, кроме двойного момента в начале матча совсем ничего не создал. После перерыва хозяева прибавили, но кроме удара Классона в Селихова по большому счету никак больше не угрожали. «Спартак» же поколотил соперника в позиционной игре в первом тайме и уничтожил на контратаках, как умеет едва ли не лучше всех в РФПЛ. Совершенно киллерский матч. Увидеть бы теперь нечто подобное и во вторник.

Недоумение

Видеть на поле Романа Зобнина приятно вне зависимости от того, за какую команду болеешь. Уж очень подкупает этот футболист своей работоспособностью, а таких парней любили во все времена. Но выглядел его выход на замену вместо Ещенко странно сразу по трем причинам: а) Ещенко не допускал никаких ошибок в первом тайме; б) Зобнин до этого после тяжелой травмы даже не попадал в заявку, а тут получил целых 45 минут; в) было ясно, что «Краснодар» бросит все силы, чтобы отыграться – нужно ли было кидать парня в такое пекло?

Что ж, Массимо Каррера наверняка объяснит все это в послематчевом интервью.

Тревога

Что может слегка подпортить впечатление болельщикам «Спартака» от феерии, так это все три замены. Не привел ли конфликт Ещенко с Перейрой к ссоре еще и с Каррерой и последующей замене на Зобнина? Сколько пропустит Глушаков, ведь травмировал он колено? А что с Мельгарехо, который так здорово выглядит этой осенью?

По позициям заменить всех этих игроков можно – у «Спартака» уже почти все выздоровели. Но удастся ли заменить ментально, учитывая, как важны для команды все эти трое в плане эмоций и характера – большой вопрос. А впереди два суперпринципиальных матча в РФПЛ и два важнейших в Лиге чемпионов.

Оптимизм

Интрига в чемпионате все еще живет и, похоже, будет жить. В какой-то момент казалось, что кроме «Зенита» и «Локомотива» на чемпионство никто больше рассчитывать не будет. Но лидеры забуксовали, а конкуренты подтянулись, причем касается это не только результатов.

«Спартак», стыдно терявший очки в выигранных матчах (количество которых замучаешься перечислять), раскатал одну из лучших команд России и в последнее время начал много забивать. ЦСКА в тяжелейших условиях сумел добыть победу в Хабаровске, и проявив тактическую хитрость, и показав характер. Тот же «Краснодар» обладает бронебойным оружием в лице Смолова и не занят в других турнирах. Ждали мы сюда же и «Рубин», но едва ли дождемся. Однако и пяти конкурентов в борьбе за чемпионство для интриги нам вполне хватит. Лишь бы было интересно.

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