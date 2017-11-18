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  • Кафельников: «Только «Спартак» может давать такие эмоции населению России»

Кафельников: «Только «Спартак» может давать такие эмоции населению России»

18 ноября 2017, 21:07
17

Олимпийский чемпион-2000 по теннису Евгений Кафельников поделился впечатлениям от победы «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Только «Спартак» такие эмоции всему населению России может давать», – написал 43-летний россиянин.

Ранее Кафельников прокомментировал ситуацию с травмой вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

Победа над «быками» позволила красно-белым подняться на четвертое место в турнирной таблице. Во вторник подопечные Массимо Карреры встретятся с «Марибором» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Россия
Комментарии (17)
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zagrizlik
1511028631
Как и любой другой клуб побеждая соперников...
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Михаил_Боярский
1511029229
Кафель тупорылый, вспомни какие эмоции были когда зенит брал кубок уефа. И иди уже рот помой вонючка.
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ЖОРРО
1511030086
Только комментарии Кафельников могут давать такие эмоции....
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RedWhiteFans2
1511031177
Я думаю болельщики всех клубов после ярких побед своих команд говорят так же. И это правильно. Мы же болеем душой за свой клуб. А душа -штука необъективная и может хулиганить в своих высказываниях.
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Полная Канистра
1511031182
победы всех радуют от дворовых команд и до сборных
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Mefistofel29
1511033712
При всем уважении, но Кафельников в футболе полный ноль ( судя по его комментариям). Пусть лучше теннис где-нибудь комментирует, может за умного сойдет.
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DOCTOR PENALTY
1511038887
Сегодня игра " неумелого " на ваш взгляд Комбарова, господин теннисист, всем очень понравилась, а его пас, с которого забил Адриану, привёл нас в вострг. Вот такая хрень...
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alp
1511073683
а кто это?
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OfaZavr
1511077080
у любого другого клуба болельщики тоже самое скажут, победы своей команды всегда большую радость приносят.
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VVM1964
1511085272
ПОСЛЕ ПОСЛЕДНИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ КАФЕЛЬНИКОВА НЕТ ЖЕЛАНИЯ ДАВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДАЖЕ ТЕМ ЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯМ С КОТОРЫМИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН .
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