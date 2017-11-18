Кафельников: «Только «Спартак» может давать такие эмоции населению России»

Олимпийский чемпион-2000 по теннису Евгений Кафельников поделился впечатлениям от победы «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в матче 17-го тура РФПЛ.
«Только «Спартак» такие эмоции всему населению России может давать», – написал 43-летний россиянин.
Ранее Кафельников прокомментировал ситуацию с травмой вратаря «Зенита» Андрея Лунева.
Победа над «быками» позволила красно-белым подняться на четвертое место в турнирной таблице. Во вторник подопечные Массимо Карреры встретятся с «Марибором» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
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