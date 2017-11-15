Кафельников: «Надеюсь, Лунев скоро вернется в строй. А то «Зенит» потом будет вонять, что по этой причине не выиграл РФПЛ»

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в одиночном разряде Евгений Кафельников, являющийся болельщиком московского «Спартака», отреагировал на травму вратаря сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунева.

«Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили; надеюсь, скоро в строй «бомжей-бакланов» вернется. А то будут потом вонять, что по этой причине чемпионат не выиграли», – написал Кафельников.

Ранее «Бомбардир» писал, что срок восстановления Лунева составит порядка двух недель.