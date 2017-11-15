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  • Кафельников: «Надеюсь, Лунев скоро вернется в строй. А то «Зенит» потом будет вонять, что по этой причине не выиграл РФПЛ»

Кафельников: «Надеюсь, Лунев скоро вернется в строй. А то «Зенит» потом будет вонять, что по этой причине не выиграл РФПЛ»

15 ноября 2017, 19:04
75

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в одиночном разряде Евгений Кафельников, являющийся болельщиком московского «Спартака», отреагировал на травму вратаря сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунева.

«Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили; надеюсь, скоро в строй «бомжей-бакланов» вернется. А то будут потом вонять, что по этой причине чемпионат не выиграли», – написал Кафельников.

Ранее «Бомбардир» писал, что срок восстановления Лунева составит порядка двух недель.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Лунев Андрей
Комментарии (75)
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insider_retro
1510762946
Олимпийское чемпионство - это пожизненно и уважаемо, клубные пристрастия - это приобретаемый душевный порыв!... Но откуда берётся привычка так мерзко озвучивать вполне нормальные ситуации??!.. Мы все не апостолы, но в публичных выступлениях должна быть какая-то грань...
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Mr_Murder
1510763257
Красава Жека!..а Вы глоры «бомжей-бакланов» ,научитесь сначала уважать Олимпийского чемпиона...а посля взгляните в зеркало и спросите -Кто Я:))
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baden69
1510763422
Андрею здоровья и скорейшего возвращения в команду, а Кафельников может и договориться... Ему могут за такие слова и не случайно попасть коленом в голову, хотя сотрясения там не будет, т.к. сотрясываться нечему. Хорошо, что у Спартака не все такие болелы, а большая часть все-таки поддерживает Лунева.
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spartak4everr
1510764181
Подтверждаю. Мне, вроде бы адекватному болельщику Спартака стыдно за такой высер этого дауна.
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VVM1964
1510764388
ВРОДЕ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК , ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН , А КОММЕНТАРИИ КАК У МАЛОЛЕТНЕГО НЕДОУМКА .
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Dominator777
1510764403
Не клубы фанатов выбирают, а фанаты - клубы. Было бы по иному, то не остался бы после таких высказываний Кафель фанатом Спартака. Только постоянно позорит легендарный клуб.
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OfaZavr
1510764654
мда болтает что в голову взбредет, стыдно за таких вот болельщиков.
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Павел Амурский
1510767164
То никчемный актер-алкоголик, играющий в дешевых сериалах, опускается до уровня спартаковской шпаны, лазающей по крышам, то недотеннисист блещет своим жлобством на весь мир. И все это поклонники недоклуба спартак.
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kazak1975
1510767981
Сказал гадость про Зенит, а опозорил Спартак. Вот ведь- настоящий баклан.
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Gullit 76
1510768220
Наш лучший теннисист лучше бы молчал - что не высказывание одна сплошная вонь.Противно его слушать.Обидно что использовал травму смелого вратаря чтобы утвердится в своём окружении за его счёт.Позор!
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