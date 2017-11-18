Шалимов сказал, что разгром от «Спартака» не отражает сути игры

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:4) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Счет не отражает сути игры. Первый гол предопределил результат. Во втором тайме мы создавали моменты, владели инициативой. Но при счете 0:2 перекрыть возможности для контратак соперника практически невозможно. Они нас наказали в концовке. Опять говорим о нашей болезни — невынужденных потерях в первом тайме. Нельзя так со «Спартаком» играть, так ошибаться.

Промес получал слишком много свободы в первом тайме? Мы перед игрой показывали футболистам, как он играет, но докричаться во время матча было невозможно. Однако нельзя сказать, что он был очень опасен в первом тайме», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

«Быки» опустились на пятую строчку в турнирной таблице.