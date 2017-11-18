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  • Шалимов сказал, что разгром от «Спартака» не отражает сути игры

Шалимов сказал, что разгром от «Спартака» не отражает сути игры

18 ноября 2017, 18:52
32

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:4) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Счет не отражает сути игры. Первый гол предопределил результат. Во втором тайме мы создавали моменты, владели инициативой. Но при счете 0:2 перекрыть возможности для контратак соперника практически невозможно. Они нас наказали в концовке. Опять говорим о нашей болезни — невынужденных потерях в первом тайме. Нельзя так со «Спартаком» играть, так ошибаться.

Промес получал слишком много свободы в первом тайме? Мы перед игрой показывали футболистам, как он играет, но докричаться во время матча было невозможно. Однако нельзя сказать, что он был очень опасен в первом тайме», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

«Быки» опустились на пятую строчку в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Шалимов Игорь
Комментарии (32)
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shahor
1511020636
Бери шинель,иди домой.
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nik55
1511020930
суть игры----вас надрали
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Диктор
1511020946
Да на фиг-какой он филосов.Трепло обычное,еще до матча он кричал матч в Краснодаре все покажет-он все и показал.
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insider_retro
1511020980
Несмотря на счёт, справедливости ради, надо сказать, что Краснодар был хорош, мобилен, инициативен, но не удачлив... Команда подготовлена, но не сложилось... Тренер не маэстро, но назвать физруком язык не поворачивается!!... Всё получится!...
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DOCTOR PENALTY
1511021172
Игорь, твой Краснодар выглядел очень прилично, но Спартак поймал кураж. В таком состоянии его не остановить. Спасибо за игру.
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Пестрый
1511021222
Кто будет слушать тебя? Который положил болт на свою страну а сейчас лижет .....армянским евреям? Я мальцом в живую видел Хусаинова и Осянина и Папаева и остальных великих спартаковцев , а тебя Шалимов я презираю и знаю что не только я!!!!!!
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Павелий
1511021250
Я бы сказал, что отражает, но не в полной мере. Всё таки Спартак играл лучше и чище.
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OfaZavr
1511022499
лучше бы без лишних разговоров нашел мужество в себе и ушел, ну реально топит классную команду когда уже предел терпению Галицкого настанет.
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Krossmen73
1511025697
Не отражает сути игры???Господин Шалимов!ВЫ какие "грибы" сегодня ели???Спартак раскатал Краснодар как по нотам и ничего тут не оспоришь.Были всплески у Краснодара и то в основном за счёт отличной индивидуальной игры отдельных игроков.Как таковой командной игры нет.Либо навал,либо топтание возле штрафной соперника,а там как получится...При Кононове была мысль,было желание играть и побеждать.А при Вас госп.Шалимов есть только раздувание щёк....К сожалению...
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Сармат Ростов
1511026300
Счет на табло. А по игре мог быть и крупнее.
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