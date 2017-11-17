Давид Луис вернется в состав «Челси», ранее бразилец сообщил о ссоре с Конте

Защитник «Челси» Давид Луис включен в заявку команды на матч 12-го тура АПЛ против «Вест Бромвича».

«Каждый игрок должен реагировать на мои решения и принимать их. Не люблю говорить не о конкретных игроках, а о предстоящих матчах. Это самое главное», – сказал главный тренер команды Антонио Конте.

Ранее бразилец сказал, что тренер мстит ему за дружбу с Диего Костой. Ранее Коста перешел в «Атлетико» после конфликта с итальянцем.

В текущем сезоне на счету 30-летнего Луиса два гола в 12-ти встречах всех турниров.