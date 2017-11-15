Ребров работает в общей группе, Тигиев и Тимофеев вернутся на поле весной

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о ходе восстановления футболистов красно-белых, в том числе голкипера Артема Реброва.

– Как идет восстановление Тимофеева и Тигиева?

– Неплохо, нет никаких осложнений, все в соответствии с графиками. Приблизительные сроки возвращения в общую группу таковы: Тимофеев – в конце февраля, Тигиев – в конце марта.

– Ребров восстановился после травмы колена – угрозы операции нет?

– Мы провели ряд консультаций, посоветовались, и общее мнение таково, что это не хирургический случай. Сейчас колено Артема в порядке, он работает вместе со всеми.