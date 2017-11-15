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Бубнов: «Не спешил бы обвинять арбитра в обоих пенальти»

15 ноября 2017, 09:05
51

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не стал обвинять арбитра встречи РоссияИспания итальянца Джанлуку Рокки в предвзятости в моментах с назначением пенальти в ворота Андрея Лунева.

«Что касается судейства, то я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти. В первом случае он все видел и среагировал на движение рукой, а плечо – точно такая же ее часть, как и все остальные. Если бы мяч просто попал в руку, то арбитр мог бы и не поставить, а так, основания были. Во втором эпизоде – та же ситуация.

Мы привыкли, что в чемпионате России за такие нарушения обычно не наказывают, а в международной практике это случается часто. Ну как же можно так играть в собственной штрафной и на глазах у судьи? Это нужно учитывать, чтобы не погореть, и для этого подобные матчи и полезны.

В целом встреча с Испанией, повторюсь, пойдет в плюс и даст сборной России очень многое. Любопытно будет посмотреть на предстоящий матч с Бразилией, в котором также важно сыграть тактически грамотно. Самое же главное – чтобы все были живы-здоровы. Креативные игроки у нас имеются, да и Зобнин скоро подойдет. Выбор у Черчесова есть», – сказал Бубнов.

Товарищеский матч Россия – Испания прошел в Санкт-Петербурге в минувший вторник. Счет встречи – 3:3.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Зобнин Роман Бубнов Александр Рокки Джанлука
Комментарии (51)
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жеха87
1510726515
А у нас на Зобниве вся игра построина? Человек то в сборной отыграл всего ничего! Как они любят хвалить спартаковцев! И без Комбарова сборная то же плохо играет!
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Чикомас
1510727435
По первому пеналю еще можно спорить. Второй-однозначно левый.
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ROSTOV SUPER
1510729520
Бубен , а шея это часть плеча и следовательно руки по твоему определению , или это часть головы ? А может все таки плечо это плечо , рука это рука и так далее ?
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dendiesel
1510730353
Бубен как всегда херню несёт!!! Плечо часть руки?????? Ахренеть.....наверное я плохо учился в школе)))) Бубен придурок....
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cska-62
1510731104
"...и среагировал на движение рукой, а плечо – точно такая же ее часть, как и все остальные..." А.Бубнов Александр Викторович! А плечевой сустав ничем не отличается от кисти руки? Верно? А у некоторых жопа от головы! Они ей думают... :-)))
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DeMoN-MUFC
1510732487
Очередной бред...
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Dmitry136
1510732710
Бубен скатился до уровня Уткина, две всезнайки
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Валерий2705
1510734692
Дед, ты *****.ся? Значит, если попал в плечо, то основания были, а если бы попал в руку, то можно было и не ставить? Ахахах, да это цитата дня, вот такие вот у нас "эксперты" футбола. Я судья региональной категории, но такой дичи не слышал и не мог услышать ни на одном семинаре. Старый дурак, лишь бы чего ляпнуть!
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Поль
1510735711
Бубнов - эксперт наоборотник. Все факты переворачивачивает на 180°. Игра плечом в первом случае произошла после игры плечом. Почему судья не ставит штрафной в пользу России, а назначает пенальти в её ворота?
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TUMS
1510770452
Когда же наконец уберут этого "горе эксперта". Он как играл такой и "эксперт". Одним словом "Буба Касторский".
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