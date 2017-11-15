Бубнов: «Не спешил бы обвинять арбитра в обоих пенальти»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не стал обвинять арбитра встречи Россия – Испания итальянца Джанлуку Рокки в предвзятости в моментах с назначением пенальти в ворота Андрея Лунева.

«Что касается судейства, то я бы не спешил обвинять арбитра в обоих пенальти. В первом случае он все видел и среагировал на движение рукой, а плечо – точно такая же ее часть, как и все остальные. Если бы мяч просто попал в руку, то арбитр мог бы и не поставить, а так, основания были. Во втором эпизоде – та же ситуация.

Мы привыкли, что в чемпионате России за такие нарушения обычно не наказывают, а в международной практике это случается часто. Ну как же можно так играть в собственной штрафной и на глазах у судьи? Это нужно учитывать, чтобы не погореть, и для этого подобные матчи и полезны.

В целом встреча с Испанией, повторюсь, пойдет в плюс и даст сборной России очень многое. Любопытно будет посмотреть на предстоящий матч с Бразилией, в котором также важно сыграть тактически грамотно. Самое же главное – чтобы все были живы-здоровы. Креативные игроки у нас имеются, да и Зобнин скоро подойдет. Выбор у Черчесова есть», – сказал Бубнов.

Товарищеский матч Россия – Испания прошел в Санкт-Петербурге в минувший вторник. Счет встречи – 3:3.