Тренер Дании: «Не каждый день забиваешь пять голов в ворота Ирландии»

Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде отметил эффективность, с которой команда действовала в выездном стыковом матче против Ирландии.

«Отличный матч, команда сыграла здорово, особенно при счете 0:1. Мы не поддались панике, старались играть, создали моменты и забили. Мы действовали гораздо эффективнее, чем дома, а эффективность имеет огромное значение в футболе.

Очень доволен командой игрой. Здесь непросто играть в футбол, соперник действует компактно, у него приличная оборона. Не каждый день забиваешь пять голов в ворота ирландцев. В полузащите соперник дал очень много пространства Эриксену.

Эта победа значит для меня очень многое. Мы не проигрывали с матча против Черногории в 2016-м. Все изменилось, когда мы чуть не обыграли Германию. Это был великолепный матч, а затем мы разгромили Польшу. В футболе очень важна вера в собственные силы. Парни держались вместе и показали фантастическую игру в самом важном матче года», – сказал Хареиде после матча.

Напомним, что ответный стыковой матч отборочного раунда чемпионата мира-2018 Ирландия – Дания закончился со счетом 1:5. В первой встрече была зафиксирована ничья – 0:0.