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  • Талалаев: «В столкновении с Луневым Родриго был абсолютно неправ»

Талалаев: «В столкновении с Луневым Родриго был абсолютно неправ»

15 ноября 2017, 06:52
5

Российский тренер Андрей Талалаев раскритиковал нападающего сборной Испании Родриго, который нанес травму головы голкиперу российской команды Андрею Луневу.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

– На стадионе травма, которую Родриго нанес Луневу, смотрелась очень страшно. В итоге Черчесов сказал нам, что Андрея увезли в больницу, там скальпированая рана, очень много может пропустить голкипер «Зенита». Что там произошло?

– Футболист сборной Испании абсолютно неправ. Вратарь был первым на мяче, играл по-вратарски, Андрей пошел вперед руками, что отличает его от многих голкиперов в нашей стране. Лунев был первым на мяче и Родриго должен был уходить от этого столкновения. Конечно, мы поощряем нападающих за то, что они активно идут в единоборства, но если ты видишь, что вратарь уже опередил тебя и фиксирует мяч, то идти в столкновение с риском для его здоровья нельзя. Тем более в товарищеской игре. Родриго нужно было уходить от этого столкновения, а не идти коленом в голову. Хотелось бы, чтобы травма была не опасная, но потому, как дернулась голова Андрея, боюсь, там серьезное повреждение. Даже кровь была. Хотелось бы пожелать удачи, здоровья и скорейшего восстановления Луневу. Желаю и в будущем Андрею такого же бесстрашия, он один из немногих в стране, кто играет так смело на выходах.

– В матче с аргентинцами мы начинали играть с тремя форвардами, на этот раз на острие был один Федор Смолов. Но получилось так, что забили испанцам три гола. Объясните, за счет чего?

– Определяется игра в атаке не количеством форвардов, а игроков атаки, тем, как команда играет в нападении. Современный футбол – это когда обороняется и атакует вся команда. Компактность и баланс игры определяют больше, чем количество игроков номинального амплуа. В матче с аргентинцами излишний пиетет, уважение к сопернику в первом тайме мешали нашей команде, лишь во втором тайме мы увидели, что в принципе можем идти в атаку. У многих были предположения, что матч с испанцами будет более результативным. Ведь испанцы всегда играют ажурно, красиво и много забивают. Такие матчи более интересны зрителям, нежели «шахматные» поединки, когда решает все один гол, когда идет игра до ошибки. Сегодня зрители получили удовольствие, мы увидели, что в игре с экс-чемпионами мира мы можем играть в футбол, а не только обороняться и бить по облакам.

Источник: «Спорт уик-энд»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Лунев Андрей Родриго Талалаев Андрей
Комментарии (5)
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Jenea83
1510725652
Надеюсь с Луневым все хорошо. Капец как хотелось врезать этому Родриго вчера. Только олени так играют. Товарищеский матч, 89 минута, ну куда ты ногами вперед на вратаря.... Легко мог перепрыгнуть, а ни фига .. до конца мудак полез. Извините за выражения но я таких не понимаю.. Еще и лежал минуты 2... вдруг пенальти дадут
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Gullit 76
1510732722
Он даже ноги не расслабил при столкновении - пёр как танк сквозь вратаря,а потом ещё показывал что ему больно.Просто козёл.Как и судья.
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OfaZavr
1510737067
очень удивлен что в тов.матче и так агрессивно играет, ну а судья этот вообще .....!
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Чикомас
1510737563
Мудак этот ваш Родриго...
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Diesel133
1510738291
а этот ******* Родриго даже желтой не получил! судья вообще неадекват!
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