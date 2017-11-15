Талалаев: «В столкновении с Луневым Родриго был абсолютно неправ»

Российский тренер Андрей Талалаев раскритиковал нападающего сборной Испании Родриго, который нанес травму головы голкиперу российской команды Андрею Луневу.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

– На стадионе травма, которую Родриго нанес Луневу, смотрелась очень страшно. В итоге Черчесов сказал нам, что Андрея увезли в больницу, там скальпированая рана, очень много может пропустить голкипер «Зенита». Что там произошло?

– Футболист сборной Испании абсолютно неправ. Вратарь был первым на мяче, играл по-вратарски, Андрей пошел вперед руками, что отличает его от многих голкиперов в нашей стране. Лунев был первым на мяче и Родриго должен был уходить от этого столкновения. Конечно, мы поощряем нападающих за то, что они активно идут в единоборства, но если ты видишь, что вратарь уже опередил тебя и фиксирует мяч, то идти в столкновение с риском для его здоровья нельзя. Тем более в товарищеской игре. Родриго нужно было уходить от этого столкновения, а не идти коленом в голову. Хотелось бы, чтобы травма была не опасная, но потому, как дернулась голова Андрея, боюсь, там серьезное повреждение. Даже кровь была. Хотелось бы пожелать удачи, здоровья и скорейшего восстановления Луневу. Желаю и в будущем Андрею такого же бесстрашия, он один из немногих в стране, кто играет так смело на выходах.

– В матче с аргентинцами мы начинали играть с тремя форвардами, на этот раз на острие был один Федор Смолов. Но получилось так, что забили испанцам три гола. Объясните, за счет чего?

– Определяется игра в атаке не количеством форвардов, а игроков атаки, тем, как команда играет в нападении. Современный футбол – это когда обороняется и атакует вся команда. Компактность и баланс игры определяют больше, чем количество игроков номинального амплуа. В матче с аргентинцами излишний пиетет, уважение к сопернику в первом тайме мешали нашей команде, лишь во втором тайме мы увидели, что в принципе можем идти в атаку. У многих были предположения, что матч с испанцами будет более результативным. Ведь испанцы всегда играют ажурно, красиво и много забивают. Такие матчи более интересны зрителям, нежели «шахматные» поединки, когда решает все один гол, когда идет игра до ошибки. Сегодня зрители получили удовольствие, мы увидели, что в игре с экс-чемпионами мира мы можем играть в футбол, а не только обороняться и бить по облакам.