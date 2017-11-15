Тренер Испании: «Смолов – игрок высокого уровня»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил силу сборной России, назвав ее игроков мотивированными. Он отдельно выделил Федора Смолова в составе российской команды.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

— Вас удивил переход сборной России на игру в четыре защитника во втором тайме?

— Нет, не удивила. Многие команды часто меняют свои схемы, исходя из того, как развивается ход встречи.

— Кого персонально из сборной России вы можете выделить?

— Уровень сборной России очень высок, игроки мотивированы. Россия не играла в отборочном турнире, поэтому к товарищеским матчам они подходят с особым настроем. Я давно видел Смолова, считаю его игроком высокого уровня.

— Что понравилось, что нужно улучшить?

— Провели неплохой матч. Оба матча, и с Коста-Рикой, и с Россией были полезны для нас. Быстро забили, потом расслабились. Против таких команд, как Россия, трудно играть, когда не владеешь мячом. Отмечу, что мы смогли просмотреть в деле практически всех игроков. За исключением, пожалуй, вратаря Пепе Рейны.

— Почему дважды теряли преимущество в счете?

— Матч получился напряженным. Контроль над мячом потеряли по двум причинам: и мы расслабились, и Россия прибавила. Сопернику помог гол, забитый до перерыва.