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Тренер Испании: «Смолов – игрок высокого уровня»

15 ноября 2017, 06:32
7

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил силу сборной России, назвав ее игроков мотивированными. Он отдельно выделил Федора Смолова в составе российской команды.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

— Вас удивил переход сборной России на игру в четыре защитника во втором тайме?

— Нет, не удивила. Многие команды часто меняют свои схемы, исходя из того, как развивается ход встречи.

— Кого персонально из сборной России вы можете выделить?

— Уровень сборной России очень высок, игроки мотивированы. Россия не играла в отборочном турнире, поэтому к товарищеским матчам они подходят с особым настроем. Я давно видел Смолова, считаю его игроком высокого уровня.

— Что понравилось, что нужно улучшить?

— Провели неплохой матч. Оба матча, и с Коста-Рикой, и с Россией были полезны для нас. Быстро забили, потом расслабились. Против таких команд, как Россия, трудно играть, когда не владеешь мячом. Отмечу, что мы смогли просмотреть в деле практически всех игроков. За исключением, пожалуй, вратаря Пепе Рейны.

— Почему дважды теряли преимущество в счете?

— Матч получился напряженным. Контроль над мячом потеряли по двум причинам: и мы расслабились, и Россия прибавила. Сопернику помог гол, забитый до перерыва.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Смолов Федор Рейна Пепе Лопетеги Хулен
Комментарии (7)
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Ker0s
1510717037
Кто то поедет играть в Европу, если на чм себя покажет
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серега кашин
1510719445
федя молодца
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Jenea83
1510725164
Наша сборная приятно удивила. Если не считать левые пенальти то у Испании особо то и моментов не было.
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bset
1510725245
Если так будет и дальше, Краснодар летом неплохо заработает.
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SPACE TRUCKIN
1510728003
радует,что наши забили все с игры,а испанцы,если б не леваки,и моментов то не создали почти...
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Gullit 76
1510732375
Федя в порядке,посмотрим как его будут прикрывать Спартак.
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Prodriver
1510735824
Посмотрим как он в субботу со Спартаком себя покажет..Этот матч намного главнее товарищеского.Вперед Быки!!
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