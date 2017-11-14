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  • Зобнин: «Могу сказать точно, что с российским футболом все будет хорошо»

Зобнин: «Могу сказать точно, что с российским футболом все будет хорошо»

14 ноября 2017, 12:03
9

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин подчеркнул, что национальная команда должна реализовать свой нынешний потенциал на домашнем чемпионате мира. Также игрок высказал мнение, что футбол в стране не погибнет и будет только расти.

«Никто не будет ждать двух, трех, четырех лет. Все ждут результата. Пик должен быть на чемпионате мира – от первой до последней игры. Потенциал нужно реализовать на чемпионате мира. Хочется выйти из группы, все хотят этого, и пройти как можно дальше.

Могу сказать точно, что с нашим футболом все будет хорошо. Есть молодые футболисты, которые будут тянуть этот российский футбол. Ответственность, конечно, есть. Чем ближе чемпионат мира, тем выше ответственность. Но футбол у нас не погибнет никогда и всегда будет только расти», – сказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Россия Зобнин Роман
Комментарии (9)
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ilichkadr
1510651832
Пора Мутко заменить на Зобнина. Уж очень красиво поет о том, что с нашим футболом все будет хорошо.
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KalterJax
1510655132
Ну, если сам Зобнин сказал! то это другое дело! Зобнин х..ни не скажет!
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Axe111
1510656004
Ахахахахахахахахаха какой футбол полудурок
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DOCTOR PENALTY
1510659944
Спартак вирус какой-то подхватил. Сначала Глушаков очень много начал говорить, теперь вот Зобнин. Лучше бы вы парни высказывались на поле.
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Dominator777
1510660059
Ну вот еще один новый оракул появился!
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qwerty991
1510672216
Пока у игроков в РФПЛ будет зарплата высокая так все и останется. Никто не хочет уезжать в Европу где платят меньше и в клубы середнячки, где можно набраться опыта и проверить себя на конкурентноспособность.
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