Зобнин: «Могу сказать точно, что с российским футболом все будет хорошо»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин подчеркнул, что национальная команда должна реализовать свой нынешний потенциал на домашнем чемпионате мира. Также игрок высказал мнение, что футбол в стране не погибнет и будет только расти.

«Никто не будет ждать двух, трех, четырех лет. Все ждут результата. Пик должен быть на чемпионате мира – от первой до последней игры. Потенциал нужно реализовать на чемпионате мира. Хочется выйти из группы, все хотят этого, и пройти как можно дальше.

Могу сказать точно, что с нашим футболом все будет хорошо. Есть молодые футболисты, которые будут тянуть этот российский футбол. Ответственность, конечно, есть. Чем ближе чемпионат мира, тем выше ответственность. Но футбол у нас не погибнет никогда и всегда будет только расти», – сказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия-24».