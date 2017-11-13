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  • Идову: «Не задумывался над тем, чтобы выступать за сборную России»

Идову: «Не задумывался над тем, чтобы выступать за сборную России»

13 ноября 2017, 23:15
4

Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову рассказал, задумывался ли он когда-нибудь о выступлении за сборную России. Напомним, что сейчас пермяк впервые находится в расположении сборной Нигерии.

– Был вариант выступать за сборную России? Не осталось обиды на тренеров сборной России, что не вызывали вас?

– Попадал в расширенный список своего возраста в юношескую команду. Но далее предложений не последовало. Особо об этом не задумывался. Важнее было хорошо играть за клуб. Часто спрашивали: «За кого больше хочешь играть: за Россию или Нигерию?» Всегда честно говорил, что затрудняюсь ответить на этот вопрос, пока не последует реального вызова.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Россия Нигерия Идову Брайан
Комментарии (4)
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1510610468
правильно
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Ще Гевара
1510611781
Это хорошо! Это радует!
Ответить
prezent2017
1510612485
Там Камбала с Ешшенкой скорей поставят, а тебя не пустят.
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Garrincha58
1510636736
нашли звезду блин
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