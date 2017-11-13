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  • Адвокат признался, что при исполнении гимна России у него наворачивались слезы

Адвокат признался, что при исполнении гимна России у него наворачивались слезы

13 ноября 2017, 21:38
7

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат рассказал об эмоциях, которые переполняли его во время исполнения нашего гимна. Голландец едва не плакал.

«Когда я слышу голландский гимн, то меня пробирает на слезу. Это связано с возрастом. Чем человек старше, тем он сентиментальнее. Впрочем, в 2012 году, когда я работал в сборной России, при их гимне у меня тоже наворачивались слезы. У россиян очень красивый гимн», – сказал Адвокат в интервью AD.

При голландце сборная России не вышла из группы на Евро-2012.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Адвокат Дик
Комментарии (7)
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mutabor0992
1510601688
Ну за такую зарплату,можно было и гимн спеть...А не только слезы...Как уже достало это позерство.
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DOCTOR PENALTY
1510606483
А вот Черчесов гимн России игнорирует. Для тренера сборной считаю это недопустимо. А мог бы и другим своим землякам подсказать, что так нельзя делать. ( Джикии, Габулову..)
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пряник929
1510606985
Растрогал...
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Таганский
1510608675
Вспомнила бабушка девичьи годы..
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prezent2017
1510612113
Дик - наш человек!
Ответить
qwerty991
1510613331
Славься, страна! Мы гордимся тобой! Гимн действительно красивый.
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smersh45
1510658398
Генерал он и в Африке Генерал
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