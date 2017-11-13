Адвокат признался, что при исполнении гимна России у него наворачивались слезы

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат рассказал об эмоциях, которые переполняли его во время исполнения нашего гимна. Голландец едва не плакал.

«Когда я слышу голландский гимн, то меня пробирает на слезу. Это связано с возрастом. Чем человек старше, тем он сентиментальнее. Впрочем, в 2012 году, когда я работал в сборной России, при их гимне у меня тоже наворачивались слезы. У россиян очень красивый гимн», – сказал Адвокат в интервью AD.

При голландце сборная России не вышла из группы на Евро-2012.