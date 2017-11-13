Динияр Билялетдинов: «Не стоит ждать битвы в матче Россия – Испания»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов не ожидает упорного противостояния в предстоящем матче национальной команды с Испанией. По мнению хавбека, обе сборные сыграют в спокойном ритме.



«Битвы ждать не стоит. У игроков испанской команды насыщенный календарь, много матчей в клубах. Не думаю, что во вторник кто-то будет зубами грызть землю. Но посмотреть матч интересно: все-таки у соперника другая культура футбола, своя манера обращения с мячом. Любопытны и тактические нюансы: как обе команды станут перемещаться на поле, как будут работать связки. Ставлю на ничью — 1:1», – сказал Билялетдинов

Матч Россия – Испания пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.