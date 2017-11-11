Хусаинов заявил, что Агуэро забил сборной России после вне игры

Известный в прошлом отечественный арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение по поводу правильности гола, забитого сборной Аргентины в товарищеском матче против России (1:0).

По словам эксперта, нападающий Серхио Агуэро поразил ворота Игоря Акинфеева после того, как его партнер оказался в положении вне игры.

«Гол забит после вне игры. Даже без всяких видеоповторов. Дело в неправильной позиции ассистентов. Решение, конечно, непредвзятое. Арбитры должны быть полностью сконцентрированы в первые и последние 15 минут», – сказал Хусаинов.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы