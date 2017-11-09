Семшов не смог назвать экзаменом матч России с Аргентиной

Тренер тульского «Арсенала» и бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды со сборной Аргентины. По его словам, болельщики ждут красивого футбола в этой встрече.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Матч с Аргентиной будет зрелищным?

– Не могу сказать. Каких-то конкретных ожиданий лично у меня нет. А чего ждут болельщики? Наверное, красивого футбола. Все-таки не каждый день мы играем с соперниками такого уровня, да еще и накануне чемпионата мира. Из предстоящей встречи нашим футболистам надо взять максимум полезного. Потому что до этого мы играли с командами, которые либо уступали нам в классе, либо были равны.

– Игры с Аргентиной и Испанией – главный экзамен для нашей команды?

– Экзамена никакого нет, и по готовности футболистов тоже нельзя ничего сказать. Готовы мы или нет – покажет чемпионат мира. Сейчас можно говорить многое. И критиковать у нас любят. Но я повторюсь, только официальные встречи дадут ясную картину. Кубок конфедераций доказал нам лишний раз, что слабых соперников на домашнем чемпионате мира не будет.

– В чем тогда ценность этих поединков?

– Уровень российской сборной всем известен. То, что мы умеем играть, не вызывает никаких сомнений, просто нужен сильный спарринг-партнер, с которым мы увидим силу всех претендентов на ЧМ. Кстати, насколько я понимаю, аргентинцы сами изъявили желание сыграть в России, чтобы прочувствовать атмосферу предстоящего турнира.

– Когда играешь против таких профи, как Месси и Дибала, мотивация проявить себя запредельна?

– Безусловно, когда ты выходишь на поле, и против тебя футболисты с мировым именем, собранные с самых сильных клубов мира, конечно, тебе хочется попробовать проявить себя максимально хорошо на их фоне.