Перед матчем «Зенит» – «Тосно» состоится чествование чемпионов России 2007 года

Перед матчем 17 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Тосно» (19 ноября) состоится церемония в честь десятилетия первой победы сине-бело-голубых в чемпионате России.

На мероприятии будут присутствовать игроки из того состава «Зенита»: Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Илья Максимов, Анатолий Тимощук, Радек Ширл и Павел Погребняк.

Отметим, что на церемонию не сможет приехать главный тренер чемпионов-2007 Дик Адвокат.