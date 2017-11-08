Гамшик: «Украина – сильный соперник»

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик с нетерпением ждет товарищеские матчи, в которых его команде будут противостоять Украина и Норвегия.

«Сборная Украины является сильным соперником. Но у нас есть опыт выступлений против них, так как уже были два матча в отборочном раунде к Евро-2016.

Норвегия? Против них мы еще не играли. Я бы отметил хорошую игру в обороне, а также они неплохо играют на контратаках. Нас ожидают сложные матчи против серьезных противников, но товарищеские игры и нужны для того, чтобы проверить силу команды. Здесь могут проявить себя новые футболисты», – приводит слова Гамшика пресс-служба национальной команды.

Напомним, что Словакии предстоит встретиться с Украиной 10 ноября, а со сборной Норвегией – 14 ноября.