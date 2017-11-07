Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «Мы рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке»

Кокорин: «Мы рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке»

7 ноября 2017, 06:16
9

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не стал сравнивать ничейный результат с «Русенборгом», который вывел российский клуб в плей-офф Лиги Европы, с победой. По словам футболиста, сине-бело-голубым пора реабилитировать за последние неудачи как на евроарене, так и во внутреннем чемпионате.

— Выигрывать у «Зенита» в последнее время не получается, однако выездная ничья с «Русенборгом» вывела вас в плей-офф Лиги Европы. Такой результат равен победе?

— Нет, конечно. Хорошо, что нам удалось забить и свести матч к ничьей. Но ничья — не лучший результат для нас. С другой стороны, задачу мы выполнили — вышли из группы.

— Какая следующая цель «Зенита» после выхода в плей-офф еврокубка?

— Если говорить об этом турнире, то в следующем туре нужно побежать дома «Вардар» и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки.

— Вашему главному конкуренту в РФПЛ — «Локомотиву» — далеко до решения задач в Лиге Европы. Вы же, по сути, сможете на протяжении месяца быть сосредоточены только на Премьер-лиге. Это может помочь вам вернуть позиции?

— Конечно, это большой плюс для «Зенита». Не знаю, почему мы так сильно задумались о групповом этапе Лиге Европы. По моему мнению, можно было поменьше концентрироваться на этом турнире. При всем уважении к соперникам мы были просто обязаны спокойно выходить из этой группы. Теперь, когда мы обеспечили себе плей-офф, нужно сосредоточиться на чемпионате России.

— Согласны с мнением, что «Зениту» сегодня лучше быть в роли догоняющего в чемпионате России?

— Не то чтобы лучше. Просто все рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке. Все-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи. Может быть, хорошо, что это произошло в середине чемпионата, когда у нас есть время все исправить.

— Гол «Русенборгу» стал для вас первым после долгой безголевой серии. Испытали какие-то особенные эмоции от этого мяча?

— Ощущения смазанные. Есть проблемы в нашей команде, которые мы стараемся решить. Мы соскучились по победам.

— Имеете в виду игровые проблемы?

— Нет, травмы. В последнее время с этим очень тяжело.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Локомотив Кокорин Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1510027509
Пока с проблемами в коллективе не разберетесь-ничего у вас не получится.
Ответить
пряник929
1510027733
Похоже уже отмечать начали...
Ответить
VIPded
1510033407
А сейчас вот Локо себя уже чемпионами мнят...)))
Ответить
rubinovyi2
1510035565
Что так? Прозрение наступило внезапно?
Ответить
Bivaliy67
1510036516
"Выигрывать у «Зенита» в последнее время не получается..." Может всё-таки: "Выигрывать «Зениту»"..?
Ответить
OfaZavr
1510045386
вот правильно нечего было говорить много попусту и Фурсенко вините за этот неудачный отрезок.
Ответить
Garrincha58
1510059424
игрочишко кокоришка
Ответить
VeniaminS
1510072275
Это точно,спешить не надо.
Ответить
O-Z
1510338104
Глупо жаловаться на травмы имея в обойме 2 равноценных состава.
Ответить
Главные новости
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
2
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
Все новости
Все новости
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
3
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+