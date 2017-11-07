Кокорин: «Мы рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не стал сравнивать ничейный результат с «Русенборгом», который вывел российский клуб в плей-офф Лиги Европы, с победой. По словам футболиста, сине-бело-голубым пора реабилитировать за последние неудачи как на евроарене, так и во внутреннем чемпионате.

— Выигрывать у «Зенита» в последнее время не получается, однако выездная ничья с «Русенборгом» вывела вас в плей-офф Лиги Европы. Такой результат равен победе?

— Нет, конечно. Хорошо, что нам удалось забить и свести матч к ничьей. Но ничья — не лучший результат для нас. С другой стороны, задачу мы выполнили — вышли из группы.

— Какая следующая цель «Зенита» после выхода в плей-офф еврокубка?

— Если говорить об этом турнире, то в следующем туре нужно побежать дома «Вардар» и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки.

— Вашему главному конкуренту в РФПЛ — «Локомотиву» — далеко до решения задач в Лиге Европы. Вы же, по сути, сможете на протяжении месяца быть сосредоточены только на Премьер-лиге. Это может помочь вам вернуть позиции?

— Конечно, это большой плюс для «Зенита». Не знаю, почему мы так сильно задумались о групповом этапе Лиге Европы. По моему мнению, можно было поменьше концентрироваться на этом турнире. При всем уважении к соперникам мы были просто обязаны спокойно выходить из этой группы. Теперь, когда мы обеспечили себе плей-офф, нужно сосредоточиться на чемпионате России.

— Согласны с мнением, что «Зениту» сегодня лучше быть в роли догоняющего в чемпионате России?

— Не то чтобы лучше. Просто все рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке. Все-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи. Может быть, хорошо, что это произошло в середине чемпионата, когда у нас есть время все исправить.

— Гол «Русенборгу» стал для вас первым после долгой безголевой серии. Испытали какие-то особенные эмоции от этого мяча?

— Ощущения смазанные. Есть проблемы в нашей команде, которые мы стараемся решить. Мы соскучились по победам.

— Имеете в виду игровые проблемы?

— Нет, травмы. В последнее время с этим очень тяжело.