Пирло завершил карьеру в возрасте 38 лет

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло объявил о завершении игровой карьеры. Сегодня ночью 38-летний итальянец провел в рамках регулярного чемпионата МЛС свой последний матч в качестве футболиста.

За свою карьеру хавбек также выступал за «Брешиа», «Интер», «Милан», «Ювентус». Является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным победителем национального Суперкубка. Также на его счету по две победы в Лиге чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Италии Пирло первенствовал на чемпионате мира-2006 и доходил до финала Евро-2012.