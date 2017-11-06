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Пирло завершил карьеру в возрасте 38 лет

6 ноября 2017, 18:19
17

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло объявил о завершении игровой карьеры. Сегодня ночью 38-летний итальянец провел в рамках регулярного чемпионата МЛС свой последний матч в качестве футболиста.

За свою карьеру хавбек также выступал за «Брешиа», «Интер», «Милан», «Ювентус». Является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным победителем национального Суперкубка. Также на его счету по две победы в Лиге чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Италии Пирло первенствовал на чемпионате мира-2006 и доходил до финала Евро-2012.

Источник: Twitter
США. МЛС Нью-Йорк Сити Пирло Андреа
Комментарии (17)
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777+
1509982084
Очень жаль, что такие мастера покидают большой футбол... БРАВО!!!! ИГРОЧИЩЕ!!!!
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mialkov
1509982157
Шикарная карьера!
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OfaZavr
1509982188
ну вот и до него беспощадное время добралось. Удачи Легенде в дальнейшем!
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TAGANROG 161
1509982676
Отличный игрок завершил отличную карьеру.
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Спартач_навсегда
1509982760
Легенда!!!удачи в дальнейшем!!! ждем на Чм ,пусть и в качестве зрителя
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anri1703
1509983272
эх еще один крутой игрок завершил карьеру
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SKS6891
1509985879
Великий Игрок. Удачи, тебе, Андрюха!
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каа
1509986029
Живая легенда...!!! Спасибо за футбол..!!!
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nik_59
1509986600
Маэстро-Супер!!!
Ответить
Anton-champion
1509986995
Ушёл из футбола,ещё один МАЭСТРО футбола.Дай,Бог,чтобы он стал таким же тренером!Удачи,Маэстро!
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