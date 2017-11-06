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  • Дзагоев: «Посмотрим, как сборная России будет выглядеть на фоне Аргентины и Испании»

Дзагоев: «Посмотрим, как сборная России будет выглядеть на фоне Аргентины и Испании»

6 ноября 2017, 15:59
23

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своем самочувствии, а также отметил, что в товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией будет виден нынешний уровень национальной команды.

«Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираю форму.

Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных», – сказал Дзагоев.

Поединок межу россиянами и аргентинцами состоится в субботу, 11 ноября, в Москве. Встреча с «красной фурией» пройдет во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге.

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Аргентина Испания Дзагоев Алан
Комментарии (23)
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isa361
1509974302
ПОСМОТРИМ!
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hmelarj
1509974485
печально будет выглядеть
Ответить
SergeyCSKA
1509974698
Ждём достойной игры, исход матча не важен
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vodomut
1509974994
ответ прост-БЛЕДНО!
Ответить
Михаил_Боярский
1509975503
Как, как? -Никак!
Ответить
Italian_93
1509980974
Хреново
Ответить
R-W_warrior
1509981801
Штук пять Акинфенвых придётся в ворота ставить...
Ответить
mutabor0992
1509982342
Ну приедут "заморские" звезды...Отдадут интернациональный долг...За немалую денежку.И усе.А наши как были буратинами,так и будут.
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BRO_football
1509983059
Плохо будем выглядеть! Вы только представьте, что будет делать Васин против Месси или Мораты. Его жёстко изнасилуют. Это просто ужас!
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Вомбат
1509995351
Дык мы уже заранее знаем, что там "будет видно".
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