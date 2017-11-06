Дзагоев: «Посмотрим, как сборная России будет выглядеть на фоне Аргентины и Испании»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своем самочувствии, а также отметил, что в товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией будет виден нынешний уровень национальной команды.

«Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираю форму.

Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных», – сказал Дзагоев.

Поединок межу россиянами и аргентинцами состоится в субботу, 11 ноября, в Москве. Встреча с «красной фурией» пройдет во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге.