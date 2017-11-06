Месси прибыл в Москву с Маскерано

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в Москву, где он примет участие в товарищеском матче против национальной команды России. Вместе с ним прибыл и защитник команды Хавьер Маскерано.

В понедельник у аргентинцев была запланирована утренняя тренировка на «Открытие Арене», но она была отменена. Сообщается, что команда продолжит подготовку в отеле в закрытом режиме.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.