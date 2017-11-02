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Лига чемпионов. «Спартак» на выезде проиграл «Севилье»

2 ноября 2017, 00:37
86

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» в гостях уступил «Севилье» – 1:2. На голы Клемана Ленгле и Эвера Банеги российская команда смогла ответить лишь забитым мячом Зе Луиша.

После этой победы испанцы набрали семь очков и сместили красно-белых со второй позиции в группе Е.

Лига чемпионов. Группа Е. 4-й тур

Севилья (Испания) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ленгле, 30; 2:0 – Банега, 59; 2:1 – Зе Луиш, 78.

Севилья: Рико, Меркадо (Коршья, 83), Кьер, Ленгле, Эскудеро, Сарабия (Навас, 74), Н'Зонзи, Писарро, Банега (Крон-Дели, 77), Нолито, Бен-Йеддер.

Спартак: Селихов, Ещенко (Петкович, 80), Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич (Попов, 57), Промес, Глушаков, Мельгарехо (Зе Луиш, 72), Луис Адриано.

Предупреждения: Бен-Йеддер, 90 – Глушаков, 32; Таски, 61; Джикия, 86.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Севилья Спартак Лангле Клеман
Комментарии (86)
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Tajik-za Zenit
1509572537
Закономерный счёт надо было с первых минут так играть как последние десять минуты матча
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DZHEK_VOROBEY1987
1509572581
Севилья сегодня конечно сильнее была,но концовку Спартак почти вытащил,надо было так с самого начала играть,а не у своих ворот жаться 1.5 тайма и мячи терять.
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_Marqella_
1509573092
нормально играли,ну проиграли,бывает....))
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bset
1509573300
Ох и аукнется же первая игра против Марибора... Если бы тогда выиграли, шли бы дальше на втором месте (по личным встречам опережали бы Севилью).
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Павелий
1509573649
Увы, счёт по игре. Минут 30 чего-то боялись, а после гола раскрылись. Комбаров снова сыграл за второго вратаря. Шансы уменьшились, но надо болеть до конца. Сегодня не стыдно за Спартак!
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мы_не_рабы
1509573677
Очередной раз посрамили злопыхателей предрекавших разгром в Испании. Ау, где вы? На самом деле первый тайм, в котором Спартак оборонялся очень неплохо и особенно огненная концовка вселяют надежду на положительную игру с Марибором. Джикия, конечно погорячился и его будет не хватать в домашней игре. Зато впечатляющий выход Зе Луиша. Молодёжка - вообще молодцы! Наказали за поведение молодых испанцев. Как говорится на хитрую задницу нашёлся..... Жаль основному составу не удалось вырвать ничью.
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rostik-100
1509574254
БОЛЕЛЬЩИКИ, ПРОШУ, поясните мне, может, я в футболе не понимаю, как так может быть, что команда, у которой разбомбили стадион, которая играет на чужом поле, выигрывает у Наполи, а это на данный момент первая команда Италии и не теряет очков с Фейенордом, Ахметов молодец или что??? Кто такие тогда Федун, Гиннер, Миллер и РЖД, которые не могут пройти БАААЗЕЛЬ, какой-то дешевый, бла, Базель, теряют очки с кем - бла, Марибором, я уже молчу про Севилью, которую дублем надо проходить - ЛУКОЙ же, у Шерифа не могут выиграть, ууу Шерифа, ууу молдаван, которые всей командой дешевле Гиллерме, что ли, сколько денег у Зенита, и что - Арсенал, Ахмат, Локомотив, ЦСКА подростки, где результат, потому и сборная в ж---е, а на Украине еще Заря, смотрю, есть, впервые клуб слышу, а они в Л.Е. вторые и не с Шерифом...Накипело...5:1 раз в пять лет и все.......
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denzillo
1509575633
За спартак не стыдно сегодня! Да накрывали нас по полной, счёт по игре,наверное,стоит признать,много ошибок фернандо и пашалича не дали шансов на быструю атаку,Мельгарехо пропал на поле-замена напрашивалась уже в перерыве как минимум.Но ничего приятно, что испанцы дрожали и кривлялись последние 15-20 мин, чтобы очки не потерять-какой там реванш!? Запомнят теперь, как наша команда называется и что в москву с павлиными мордами нех...я приезжать, а то герои видишь ли! =))
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spartakuz
1509577078
Такую Севилью можно и нужно было выиграть. Очень много брака! Очень!
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АЛЕКС 58
1509590296
За такое поражение не обидно,бились до конца!
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