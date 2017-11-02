Лига чемпионов. «Спартак» на выезде проиграл «Севилье»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» в гостях уступил «Севилье» – 1:2. На голы Клемана Ленгле и Эвера Банеги российская команда смогла ответить лишь забитым мячом Зе Луиша.

После этой победы испанцы набрали семь очков и сместили красно-белых со второй позиции в группе Е.

Лига чемпионов. Группа Е. 4-й тур

Севилья (Испания) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ленгле, 30; 2:0 – Банега, 59; 2:1 – Зе Луиш, 78.

Севилья: Рико, Меркадо (Коршья, 83), Кьер, Ленгле, Эскудеро, Сарабия (Навас, 74), Н'Зонзи, Писарро, Банега (Крон-Дели, 77), Нолито, Бен-Йеддер.

Спартак: Селихов, Ещенко (Петкович, 80), Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич (Попов, 57), Промес, Глушаков, Мельгарехо (Зе Луиш, 72), Луис Адриано.

Предупреждения: Бен-Йеддер, 90 – Глушаков, 32; Таски, 61; Джикия, 86.

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