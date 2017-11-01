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  • Нигматуллин: «У «Базеля» были явные проблемы. Но это уже не наши проблемы»

Нигматуллин: «У «Базеля» были явные проблемы. Но это уже не наши проблемы»

1 ноября 2017, 06:23

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что ЦСКА достойно провел матч с «Базелем» в Лиге чемпионов, который состоялся в Швейцарии в минувший вторник. По его словам, победа досталась армейцам закономерно – российская команда больше хотела взять три очка.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы делят второе место с «Базелем» – у команд по шесть очков.

– В какой-то степени поражение дома сыграло на руку ЦСКА, потому что «Базель» на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве. Это сразу бросилось в глаза. ЦСКА хороший матч провел в Базеле, но, честно говоря, выиграл не без помощи соперника. Но, как говорится, это уже не наши проблемы. В Швейцарии ЦСКА хотел выиграть гораздо больше, чем соперник. Поэтому и была достигнута такая важная победа. Армейцы наиграли на три очка, а голы у Дзагоева и Вернблума получились очень своевременными. Теперь впереди два матча – с «Бенфикой» дома и с «Манчестер Юнайтед» на выезде, считаю, что их тоже можно успешно провести и набрать очки. Тем более что португальцев ЦСКА уже обыгрывал в Лиссабоне. Я считаю, что если армейцы выиграют даже один матч из двух, то появятся реальные шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

– Игорь Акинфеев сыграл блестяще, но вновь пропустил и многие СМИ уже начинают ему обсчитывать новую серию матчей в Лиге чемпионов с пропущенными голами (43 – без учета отборочных игр)…

– Неприятно, когда об этом постоянно говорят. Но у Акинфеева достаточное количество всевозможных рекордов, скажем так, с положительным подтекстом.

– ЦСКА в чемпионате отстает от «Локомотива» на 7 очков, от «Зенита» – на 4. С такой игрой как в Базеле армейцы еще смогут навязать борьбу лидерам?

– ЦСКА точно нельзя сбрасывать со счетов, последние матчи это наглядно показали. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» – это четыре команды, которые разыграют медали, я в этом больше чем уверен.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига чемпионов ЦСКА Базель Акинфеев Игорь Нигматуллин Руслан
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