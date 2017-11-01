Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Бенфику»

Во встрече четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» добыл домашнюю победу над «Бенфикой».

Манкунианцы повели в счете в самом конце первого тайма после того, как голкипер «орлов» Миле Свилар поразил собственные ворота. А на 78-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Дейли Блинд забил с пенальти второй гол.

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Бенфика (Португалия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Свилар, 45 (автогол); 2:0 – Блинд, 78 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: Марсьяль, 15 («Манчестер Юнайтед»).

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