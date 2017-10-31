Игуаин пообещал забить 30 голов за сезон

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин ответил на слова поддержки, которые ему выразил голкипер команды Джанлуиджи Буффон. Вратарь отметил отношение к делу партнера по команде.

«Должен поблагодарить Джиджи. Его слова были для меня очень важны. Я работал усердно и без лишнего шума.

Постараюсь забить 30 мячей в этом сезоне. Почему бы и нет?

Впрочем, сейчас мы должны думать о матче со «Спортингом», который будет ключевым», – заявил Игуаин.

Аргентинец сделал дубль в матче с «Миланом» (2:0), забив свой 100-й и 101-й мячи в Серии А.