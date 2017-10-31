Хубулов: «Ахмат» – «Анжи» – это братское дерби, но Бериша очень много провоцировал нас»

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Арсен Хубулов в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал небольшую потасовку, случившуюся в концовке матча 15 тура РФПЛ против грозненского «Ахмата» (1:1).

– Минут за 10 до конца произошла стычка? Ничего серьезного не было, не подрались по-настоящему?

– Нет, как мы можем подраться? Как ни крути, это братское дерби. Хоть и накал был по-настоящему серьезный. Были моменты, когда Бериша очень много провоцировал нас. И в первом тайме, и во втором. Это немного раздражало.