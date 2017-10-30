Бубнов: «По качеству игры и состава «Локомотив» вполне тянет на главного фаворита РФПЛ»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что победа «Локомотива» в Санкт-Петербурге над «Зенитом» вывела столичную команду в фавориты российской Премьер-лиги. Он также отметил проблемы бело-сине-голубых, которые тянутся из раздевалки.

«В этом матче проявились слабости «Зенита» в обороне. Скоростные игроки группы атаки «Локо» с дриблингом показали, что защитники «Зенита» не успевают подстраховывать и проигрывают один в один. Во втором тайме «Локомотив» переиграл «Зенит» по всем статьям. После первого гола хозяева выглядели обреченно.

Кузяев сцепился со Смольниковым, Мевля кричит на Лунева… Это говорит о том, что там есть проблемы в раздевалке. При этом надо отметить, что в эпизоде с первым голом Лунев ошибся. Он не успел перекрыть путь Фарфану и помешал Мевле. Думаю, что гола можно было бы избежать, если бы Андрей остался в воротах.

«Локомотив» выиграл первый круг – это серьезная заявка. Во-первых, «Зенит» не может победить в последних четырех турах. Не факт, что эта серия прервется в ближайшее время. Во-вторых, «Зениту» до паузы предстоит сложный матч со «Спартаком» в Москве. Если команда Семина сумеет удержать или увеличить отрыв от преследователей до зимней паузы, то перед весной они будут находиться в очень комфортной ситуации. Говорить о том, что «Локомотив» стал фаворитом в борьбе за чемпионство пока рано, но с точки зрения качества игры и состава они вполне тянут на главного фаворита РФПЛ.

Вторая часть сезона – короткая, всего 10 туров. Зимой вернутся Ари и Чорлука, клуб может выйти на трансферный рынок и усилиться. Они смогут проводить ротацию. С такой игрой у них могут быть неплохие шансы и в весенней стадии Лиги Европы. В матче с «Зенитом» «Локомотив» сделал серьезную заявку на Лигу чемпионов в следующем сезоне и имеет серьезные предпосылки, чтобы бороться за чемпионство», – считает Бубнов.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.