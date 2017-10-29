«Атлетико» составил шорт-лист из трех форвардов для замены Гризманна

Мадридский «Атлетико» начал поиски замены для форварда Антуана Гризманна. Как сообщается, мадридцы опасаются, что не смогут удержать француза в составе. Представители «Барселоны» уже провели предварительные переговоры с агентами игрока.

В случае продажи Гризманна, «Атлетико» попытается подписать Эдинсона Кавани («ПСЖ»), Мауро Икарди («Интер») или Лоренцо Инсинье («Наполи»). Наиболее вероятным из этой тройки выглядит трансфер форварда парижан.

В нынешнем розыгрыше Примеры Гризманн забил два гола и сделал одну результативную передачу в семи матчах.