Тарханов: «В первом тайме «Спартак» явно недооценил Нальчик»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов не согласен с той точкой зрения, что у «Спартака» не осталось конкурентов в текущем розыгрыше Кубка России. Он уверен, что команды из ФНЛ могут проявить себя в матчах с представителем Премьер-лиги.

«Есть хорошие команды из ФНЛ. То, что большое количество фаворитов покинуло турнир – досадно. Но мне кажется, интересно будет посмотреть на тех, кто остался.

Матч красно-белых с Нальчиком был очень интересным. «Спартаку» оказывали серьезное сопротивление. При счете 3:2 Нальчик имел возможность забить. Мне понравилось, как высказался Каррера насчет того, что в перерыве пришлось повысить голос, чтобы заставить футболистов играть. А в первые 45 минут со стороны спартаковцев была банальная недооценка соперника», – считает Тарханов.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» завершился со счетом 5:2. В следующем раунде турнира москвичи встретятся с «Крыльями Советов».