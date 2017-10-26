Рауш: «Сыграть на ЧМ? Это стало бы осуществлением мечты»

Защитник «Кельна» Константин Рауш рассказал о своем желании сыграть на ЧМ-2018.

«Я долго мечтал о том, чтобы закрепиться в клубе Бундеслиги. Еще дольше мечтал о вызове в сборную. Теперь хочу доказать, что достоин представлять страну на чемпионате мира. Сыграть на ЧМ-2108 – самая важная цель моей жизни.

Представьте: простой парень из Сибири появляется на поле в матче крупнейшего мирового турнира, который к тому же проходит на его родине. Это стало бы осуществлением мечты.

В Бундеслиге все знают, что я сибиряк. Когда температура в Германии опускается ниже нуля, многие парни на тренировке начинают жаловаться. А я им говорю: «Вы что, разве это холод? В тех местах, где я родился, даже минус 30 – обычное дело!

Я хоть и живу с детства в Германии, но о родине никогда не забывал. И давно для себя решил: если возникнет возможность, буду играть за Россию», — сказал Рауш.

Рауш провел 6 матчей за «Кельн» в этом сезоне чемпионата Германии. Клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав два очка в девяти матчах.