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  • Кокорин — о Дзюбе: «Пожив с ним на сборах, чуть-чуть устаешь»

Кокорин — о Дзюбе: «Пожив с ним на сборах, чуть-чуть устаешь»

26 октября 2017, 17:47
13

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своей дружбе с одноклубником Артемом Дзюбой.

«С Дзюбой мы хорошие друзья. Про него было написано много нелепостей, но Артем оказался очень хорошим парнем. Луческу хотел, чтобы игроки «Зенита» жили по двое, а не по одному, как обычно. Чтобы больше общались между собой. Это нас сплотило, мы сдружились.

Артем владеет массой информации, которую ты даже не знаешь. Он любит поговорить, и в каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаем на сборы, еще не уставшие. Но прожив с ним дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь», — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».

Александр Кокорин в этом сезоне чемпионата России принял участие в 14 играх и отметился восемью голами и двумя голевыми передачами. Артем Дзюба сыграл в 11 играх и не отметился результативными действиями.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1509029870
Вот это, Саша, как раз и есть ПИРОЖКИ !
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Полная Канистра
1509030602
ушатал кокошу до потери сознания живи теперь с паредесом так спокойней будет
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spartak4everr
1509030609
Да, зная их, особенно зад устает у каждого))0)
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1509032482
Кокорин — о Дзюбе: «Пожив с ним на сборах, чуть-чуть устаешь побольше чем на играх
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GoLenaStop
1509033602
наш слонопотам весь ушёл в свисток....
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SPACE TRUCKIN
1509035077
дзюбыш сначала спартачам мозг вынес-затем они его раскусили и он метнулся зенитчикам полоскать...)) кто следующий?
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APchelov
1509035561
А мы то как устали...
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777+
1509035735
Понятное дело - балаболить легче, чем голы забивать.....)))
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OfaZavr
1509037347
трындеть не мешки ворочать, а сейчас в запасе все время вообще энергию девать некуда))
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Обер-КанцлерЪ
1509046564
11 матчей без результативных действий - это катастрофа для нападающего Зенита и Сборной России ! Его кто-то проклял похоже.
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