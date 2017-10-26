Кокорин — о Дзюбе: «Пожив с ним на сборах, чуть-чуть устаешь»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своей дружбе с одноклубником Артемом Дзюбой.

«С Дзюбой мы хорошие друзья. Про него было написано много нелепостей, но Артем оказался очень хорошим парнем. Луческу хотел, чтобы игроки «Зенита» жили по двое, а не по одному, как обычно. Чтобы больше общались между собой. Это нас сплотило, мы сдружились.

Артем владеет массой информации, которую ты даже не знаешь. Он любит поговорить, и в каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаем на сборы, еще не уставшие. Но прожив с ним дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь», — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».

Александр Кокорин в этом сезоне чемпионата России принял участие в 14 играх и отметился восемью голами и двумя голевыми передачами. Артем Дзюба сыграл в 11 играх и не отметился результативными действиями.