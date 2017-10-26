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Бикфалви: «Русские люди очень похожи на румын»

26 октября 2017, 16:40
5

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сравнил российский чемпионат с украинским, где он ранее выступал за «Волынь».

Также румынский футболист признался, что до переезда в Россию имел предложения из Китая и Катара.

— Почему вы в прошлом году решили приехать играть в футбол в Россию?

— Российская и украинская лиги похожи, а я выступал на Украине три года. Так что когда получил предложение из России, согласился с легким сердцем. Сейчас, конечно, уровень украинского футбола упал из-за всех этих политических моментов, войны. И многие клубы пострадали, моя «Волынь» вылетела в низшую лигу. Но в целом футбол похож. И я достаточно хорошо говорю по-русски, да, мой английский, на котором мы с вами говорим, лучше, но тем не менее.

— Были другие предложения? Если честно — фактор денег сыграл свою роль?

— У меня было несколько предложений — от бухарестского «Динамо», одного из лучших клубов Румынии, пара предложений из других европейских лиг, из двух-трех клубов чемпионата России, и были серьезные предложения по деньгам — из Катара, Китая. «Томь» была конкретна в своих предложениях, поэтому я выбрал ее. С «Уралом» мы тоже уже тогда говорили, но они все говорили «подождите, подождите», а я не хотел. И поехал в Томск. Но сейчас, как видите, до Екатеринбурга все-таки добрался.

По поводу денег. Нет, дело не в них. Если бы я выбирал финансовые условия, полетел бы в Китай или Катар, там зарплаты раза в четыре выше. Но для меня это не главное. Я играл в Китае, хоть и недолго, и я не был там счастлив.

— Из-за различий в культуре?

— Даже не столько из-за этого. Там другой стиль футбола, роскошь, клуб тебя обеспечивает всем, везде деньги. Мне это не понравилось. Слишком большие перемены в жизни. Ну, и я могу сказать, что русские люди очень похожи на румын, на самом деле. Еда, религия, культура. Мне нужно было просто выучить язык. В Китае все другое — еда, народ, разница даже в мелочах.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Урал Бикфалви Эрик
Комментарии (5)
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Чикомас
1509027225
Ну если сравнивать с китайцами...то русские люди конечно больше похоже на румын...
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river31
1509030285
Не, это румыны похожи на русских.)))))
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DeStar
1509034985
Заголовок звучит как оскорбление)
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prezent2017
1509050661
Спасибо Эрик за сравнение. Кстати, Эрик - разве цыганское имя?
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