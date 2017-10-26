Ракицкий вернул на трибуны стакан, брошенный фанатом «Зари» в травмированного Степаненко

В матче 1/8 финала Кубка Украины встречались «Заря» и «Шахтер». Игра завершилась в дополнительное время со счетом 3:4.

По ходу матча фанаты луганского клуба выразили недовольство действиями футболиста приезжей команды Тараса Степаненко. Перед свистком на перерыв полузащитник в одном из эпизодов спас свою команду от гола, получив повреждение. Он выбил мяч из пустых ворот, ударившись о штангу.

В тот момент, когда футболисту оказывали помощь, в него с трибуны прилетел пластиковый стакан с жидкостью. Одноклубник Степаненко Ярослав Ракицкий поднял стакан с газона и отправил его обратно на трибуну.