Вратарь «Тосно» Опарин не будет мстить «Лучу» за вылет «Енисея» из Кубка России

Воспитанник омского футбола Михаил Опарин помог «Тосно» выйти в четвертьфинал Кубка России, отлично сыграв в серии пенальти против «Томи». Он признался, что его команда не ставит особых целей в этом турнире, лишь выходя на каждый матч с желанием победить.

Матч 1/8 финала Кубка России «Тосно» – «Томь» завершился со счетом 0:0. В серии пенальти были сильнее представители Премьер-лиги – 6:5.

— Команды ФНЛ всегда серьезно настраиваются на соперников из Премьер-лиги, плюс погодные условия внесли свою лепту. Но шапкозакидательского настроения не было. По игре мы выглядели лучше, могли все раньше закончить. Слава богу, что так выиграли. В любом случае парни — молодцы.

— Слышали, как болельщики скандируют вашу фамилию?

— Да-да, конечно! Было очень приятно. Это вселяет уверенность, спасибо болельщикам.

— К серии пенальти готовились?

— Да, с тренером вратарей Андреем Кудымовым с утра обсудили эту тему. Но старался не забивать себе голову.

— Существует ли договоренность, что Юрченко играет в чемпионате, а вы — на Кубок?

— Нет. Но это нормальная практика. Дава играет в чемпионате, а я, надеюсь, не подвел в Кубке. Спасибо тренерам за доверие. И Даве спасибо за поддержку и понимание.

— Тренер «Луча-Энергии», вашего следующего соперника, хочет пробиться через Кубок в Лигу Европы, чтобы клуб заработал денег. Сами этот момент успели продумать?

— Мы не ставим никаких задач на длительную перспективу. Есть матч, и мы его должны выиграть любыми способами, отдать все силы. Все в наших руках, впереди еще три кубковые стадии.

— «Луч» выбил «Енисей», команду, из которой вы пришли в «Тосно».

— Да, очень хотелось попасть именно на них, сыграть против своих ребят. К сожалению, не удалось. Дополнительной мотивации отомстить за «Енисей» не будет. Главное, чтобы выигрывало «Тосно». Для меня это будет главной мотивацией. Теперь впереди важный матч с московским «Динамо». Сейчас немного попразднуем, а завтра уже будем думать об игре чемпионата.